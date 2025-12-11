Sedan hạng sang thất thế, xe gầm cao lên ngôi

Thay vì dòng sedan truyền thống, người tiêu dùng ở châu Âu đang chuyển sang dòng crossover và SUV.

Doanh số sedan hạng sang cỡ trung giảm 19% trong 10 tháng đầu năm tại châu Âu, xuống còn 241.096 xe. Theo Automotive News, trích dẫn số liệu từ Dataforce, doanh số của BMW series 3 giảm 23% tại châu Âu vào cuối tháng 10, còn 60.237 xe.

Mẫu Audi A5 mới ra mắt, thay thế cho A4 tiền nhiệm, đang giữ vững vị trí thứ hai. Với 53.483 chiếc được bán ra đến nay, đây là điểm sáng của Audi trong một phân khúc nhìn chung ảm đạm.

Doanh số C-class của Mercedes giảm 14% trong năm nay, xuống còn 41.335 chiếc. Mẫu xe điện i4 của BMW cũng giảm nhẹ, giảm 1,6% xuống còn 36.982 chiếc.

BMW series 3 hiện hành tại Đức. Ảnh: BMW

Tình hình tương tự diễn ra ở những vị trí thấp hơn trong danh sách. Volvo S60 và V60 bán được tổng cộng 16.476 chiếc, giảm 35%. Doanh số của Polestar 2 giảm 26% xuống còn 14.099 chiếc, trong khi BMW series 4 giảm 12% xuống còn 10.081 chiếc. Alfa Romeo Giulia, dù có lượng người hâm mộ trung thành, cũng ghi nhận mức giảm 20%.

Việc thiếu hụt nguồn cung mẫu xe không phải là thách thức duy nhất. Auto News đưa tin rằng người mua xe đã bắt đầu tìm kiếm ở các phân khúc khác. Ví dụ, nhu cầu về SUV cỡ trung đang rất cao, bao gồm cả những mẫu xe có tùy chọn hệ thống truyền động hybrid cắm điện như BYD Seal U.

Một số nhà sản xuất ôtô đang đặt cược vào xe điện để đảo ngược tình thế của phân khúc này. BMW tập trung phát triển thế hệ series 3 tiếp theo, sẽ được cung cấp cả phiên bản động cơ đốt trong và phiên bản điện.

Mẫu xe điện này, dự kiến mang tên i3, sẽ sử dụng công nghệ từ iX3 sắp ra mắt. Điều đó bao gồm hệ thống truyền động hiệu quả hơn và phạm vi hoạt động được cải thiện, biến nó trở thành sản phẩm chủ chốt trong chiến lược xe điện của BMW.

Mercedes đang đi theo hướng tương tự với C-class thế hệ tiếp theo, dự kiến ra mắt vào 2026. Phiên bản điện sắp tới sẽ chia sẻ nền tảng với mẫu SUV GLC mới, hướng đến một nền tảng có khả năng mở rộng và tập trung hơn vào xe điện.

Một lý do khác được đưa ra cho sự sụt giảm này là doanh số theo đội xe (do các hãng kinh doanh mua số lượng lớn) của phân khúc này giảm 30%, do người mua chuyển sang dòng SUV cỡ trung. Theo ghi nhận, nhiều mẫu SUV này có nhiều tính năng hơn so với sedan cao cấp và có nhiều lựa chọn hệ truyền động hơn, bao gồm cả plug-in hybrid (PHEV).

Đức vẫn là thị trường lớn nhất của dòng sedan hạng sang cỡ trung, chiếm 37% thị phần. Doanh số tại Anh đã giảm đáng kể, giảm 26% và thị phần còn 16%. Tiếp theo là Italy (6,2%), Thụy Điển (4,7%) và Ba Lan/Pháp (4,%).

Mỹ Anh