Sedan cỡ C tháng 10: Mazda3 lập đỉnh doanh số

Tháng 10 ghi nhận mức tăng nhẹ của sedan cỡ C, trong đó Mazda3 lập đỉnh doanh số 2025, nhưng toàn phân khúc vẫn ở mức trầm lắng.

Tổng doanh số sedan cỡ C tháng 10 đạt 547 xe, tăng 14,4% so với tháng 9 (478 xe), nhưng vẫn ở mức thấp so với cùng giai đoạn vào năm trước, khi mức bán lên đến hơn 1.000 xe. Hầu hết các xe trong phân khúc đều tăng trưởng doanh số trong tháng vừa qua.

Mazda3 tiếp tục là mẫu bán chạy nhất phân khúc với 292 xe, tăng mạnh so với 246 xe tháng 9. Đây là mức cao nhất của mẫu xe này trong 2025, đóng góp lớn vào đà tăng chung của phân khúc. Kia K3 bán 96 xe, giảm nhẹ so với tháng trước. Dù vẫn đứng thứ 2 tính tổng lũy kế 10 tháng trong năm nay, doanh số của mẫu xe này đang có xu hướng chững lại trong các tháng gần đây.

Honda Civic giữ mức ổn định với 69 xe, gần tương đương tháng 9, đứng thứ 3 nếu tính lũy kế 10 tháng trong 2025. Ở nhóm dưới, Hyundai Elantra đạt 61 xe, tăng nhẹ so với 44 xe của tháng 9, Toyota Corolla Altis đứng cuối bảng với 29 xe, dù tăng so với 17 xe của tháng trước nhưng vẫn là mẫu có doanh số thấp nhất phân khúc trong nhiều tháng liên tiếp.

Mặc dù doanh số tháng 10 đã cải thiện so với tháng 9, mức 547 xe vẫn thấp hơn đáng kể so với thời điểm cuối năm ngoái, khi phân khúc sedan cỡ C đạt trên 1.000 xe mỗi tháng. Sự dịch chuyển sang SUV đô thị, xe điện tiếp tục là yếu tố chính bào mòn phân khúc này. Nếu không có sản phẩm mới hoặc chính sách kích cầu mạnh, sedan cỡ C có thể kết thúc 2025 với doanh số thấp nhất kể từ 2022.

Mazda3 tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Lương Dũng

Bên cạnh yếu tố thị trường chung, tâm lý chờ đợi của người mua cũng góp phần khiến sedan cỡ C giảm nhiệt. Không ít khách hàng kỳ vọng các hãng sẽ tung bản nâng cấp hoặc giảm giá sâu hơn vào giai đoạn cuối năm, khi có nhiều chương trình kích cầu. Tuy nhiên, khác với các phân khúc SUV và xe cỡ B thường xuyên có bản mới, sedan cỡ C trong năm những năm qua hầu như không xuất hiện mẫu nâng cấp đáng chú ý, khiến sức hút giảm sút.

Hồ Tân