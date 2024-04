Sedan cỡ C ngày càng ít khách

Doanh số phân khúc sedan cỡ C trong quý đầu năm là 2.302 xe, thấp hơn 37% cùng kỳ năm trước, chỉ cao hơn phân khúc A.

Trong quý đầu năm, doanh số của phân khúc sedan cỡ C là 2.302 xe, mức này thấp hơn 37% so với lượng bán 3.634 xe vào cùng kỳ năm trước. Lượng bán của phân khúc này trong quý I chỉ nhỉnh hơn 259 chiếc so với sedan cỡ A (2.043 xe) trong quý đầu. Trong đó bộ đôi xe Nhật - Hàn là Mazda3 và Kia K3 vẫn chiếm phần lớn thị phần.

Mazda3 là mẫu xe dẫn đầu phân khúc với 982 xe giao đến khách hàng, còn K3 là 552 xe. Trong cùng kỳ năm trước, Mazda3 bán được 1.206 xe, còn K3 là 879 xe. Như vậy trong năm nay, bộ đôi do Thaco lắp ráp, phân phối chiếm 67% thị phần sedan cỡ C vào quý đầu, cùng kỳ quý trước mức này là 57%.

Hyundai Elantra là mẫu xe bán nhiều thứ 3 trong quý với 378 xe giao đến khách hàng, thấp hơn 46% so với mức 704 xe vào cùng kỳ năm trước. Mức 378 xe tương đương khoảng 16% thị phần sedan cỡ C.

Xếp hạng cuối cùng là hai mẫu xe nhập khẩu là Honda Civic với 268 xe, và Toyota Altis với 122 xe. Cùng kỳ quý trước, Altis bán nhiều hơn Civic khi có 483 xe giao đến khách hàng, so với mức 362 của Civic.

Doanh số thấp trong quý đầu 2024 đến từ việc ưu đãi 50% lệ phí trước bạ từ Chính phủ kết thứ từ đầu năm, khách hàng trước đó đã mua xe nhằm hưởng mức ưu đãi này (doanh số phân khúc sedan cỡ C quý cuối cùng của năm 2023 là 3.644 xe). Mặc dù đại lý và hãng xe đã tung ra nhiều chương trình khuyến mãi, doanh số chỉ cao ở trong tháng 1 (904 xe) và tháng 3 (905 xe), còn tháng 2 xuống mức rất thấp (493 xe), vì đây là tháng trùng Tết âm lịch.

Kia K3 tại khuôn viên nhà máy của Thaco ở Quảng Nam. Ảnh: Thành Nhạn

Hiện chỉ có 3 đại diện từ Nhật và 2 từ Hàn có bán xe trong phân khúc này, và chỉ có Altis là được nâng cấp nhẹ về ngoại hình, trang bị trong thời gian qua. Điều này cho thấy phân khúc C đang dần mất sức hút từ khách Việt, khi khách hàng giờ đây chuộng những xe gầm cao hơn là sedan.

Hồ Tân