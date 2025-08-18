Sedan cỡ B tháng 7: City vượt Accent, 'phả hơi nóng' lên Vios

Tháng 7, Honda City "bứt tốc" với doanh số gấp bốn lần tháng trước, ít hơn mẫu xe dẫn đầu là Toyota Vios chỉ vài chục xe.

Tháng 7, thị trường sedan cỡ B tăng trưởng mạnh, với 3.544 xe bán ra, tăng hơn 37% so với tháng 6. Toyota Vios tiếp tục giữ ngôi đầu với 1.213 xe. Honda City gây bất ngờ với 1.181 xe bán ra, tăng gấp gần bốn lần tháng trước và chỉ cách biệt Vios khoảng 30 xe. Hyundai Accent chững lại với 504 xe, giảm gần 9%, và các mẫu xe xếp dưới là Mazda2, Mitsubishi Attrage, Kia Soluto chưa có sự đột phá lớn về doanh số.

Doanh số trên của Toyota Vios tương đương mức tăng trưởng hơn 14% so với tháng trước. Đây cũng là mẫu xe có doanh số cộng dồn cao nhất tính đến tháng 7/2025, bỏ xa các đối thủ nhờ nguồn cung ổn định và chính sách giảm giá liên tục từ đại lý trong thời gian qua.

Đáng chú ý, sự trở lại mạnh mẽ của City giúp mẫu sedan Nhật này vươn lên trở thành xe bán chạy thứ hai trong phân khúc nếu tính lũy kế 7 tháng đầu năm. Tháng 7 là lần hiếm hoi City lấy lại phong độ sau chuỗi tháng giảm sâu, dù hồi đầu năm từng dẫn đầu phân khúc.

Trái ngược với City, Hyundai Accent tiếp tục đà giảm, cụ thể là giảm gần 9% so với tháng trước. Mẫu xe Hàn từng dẫn đầu phân khúc vào tháng 3, nhưng sau đó sa sút, liên tục bị Vios và City vượt qua.

Honda City tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Lương Dũng

Ở nhóm xe nhập khẩu, doanh số khá khiêm tốn. Mazda2 đạt 440 xe trong tháng 7, giảm 3,9% so với tháng trước, xếp thứ tư toàn phân khúc, trong khi đó Mitsubishi Attrage bán 184 xe, tăng 15% so với tháng 6, đứng thứ năm. Xếp cuối bảng vẫn là Kia Soluto, chỉ tiêu thụ 22 xe, giảm 26,7% so với tháng trước.

Sự tăng trưởng đột biến của City trong tháng qua một phần là do chương trình hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, giúp giá lăn bánh giảm tới hơn 50 triệu đồng, tạo cú hích lớn cho doanh số. Vios và Accent cùng áp dụng chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ, tuy nhiên mức ưu đãi vẫn chưa đủ tạo ra cú "bứt phá" như City. Các mẫu sedan xếp dưới như Mazda2, Attrage hay Soluto cũng được hãng và đại lý tung ra nhiều chương trình khuyến mãi trong tháng qua, chủ yếu hỗ trợ lệ phí trước bạ hoặc giảm giá trực tiếp, nhưng chưa đủ tạo sức hút lớn, khiến doanh số của các mẫu xe này vẫn duy trì ở mức thấp so với nhóm dẫn đầu.

Hồ Tân