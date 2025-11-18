Sedan cỡ B tháng 10: Toyota Vios lập đỉnh mới

Thị trường sedan cỡ B bùng nổ khi Toyota Vios đạt mức doanh số cao nhất năm, còn Honda City tăng mạnh và lên vị trí hạng hai.

Thị trường sedan hạng B tại Việt Nam ghi nhận tháng tăng trưởng bùng nổ khi tổng doanh số tháng 10 đạt 3.951 xe, tăng hơn 42% so với tháng 9 (2.778 xe). Đây là mức doanh số lớn của phân khúc trong năm 2025. Tâm điểm của tháng tiếp tục thuộc về Toyota Vios, mẫu xe không chỉ giữ vững ngôi đầu mà còn thiết lập doanh số cao nhất từ đầu năm 2025.

Cụ thể, sau khi đạt 1.292 xe vào tháng 9, mức cao nhất kể từ đầu năm, Vios tiếp tục đi lên trong tháng 10 khi bán được 1.402 xe, tăng 8,5% so với tháng trước. Mức doanh số này đã giúp Vios nới rộng khoảng cách với các đối thủ đứng sau, và gần như cầm chắc danh hiệu mẫu xe bán chạy nhất 2025 phân khúc sedan cỡ B.

Trong khi đó, Honda City sau một tháng giảm sâu doanh số, đến tháng 10 đã bật lên trở lại vị trí thứ hai với 1.287 xe, tăng tới 171% so với tháng 9 (475 xe). Mức tăng này tuy đáng kể nhờ các khuyến mãi lớn trong tháng 10, nhưng khoảng cách giữa City với Vios vẫn rất lớn khi tính lũy kế 10 tháng qua, cụ thể là hơn 2.000 xe. Như vậy để "hạ bệ" Vios, City cần bán nhiều hơn mức 2.000 xe này trong vòng 2 tháng cuối 2025. Đây là một thử thách khó nhằn với City, khi mẫu xe này có doanh số trồi sụt không ổn định trong 2025.

Mẫu xe Hàn Hyundai Accent bán được 609 xe, tăng nhẹ so với tháng 9 (406 xe) nhưng vẫn chưa thể trở lại phong độ trước đây. Accent cũng đang cách biệt khoảng 2.000 xe so với City nếu tính lũy kế 10 tháng.

Các mẫu xe còn lại trong nhóm dưới phân khúc tiếp tục duy trì doanh số ở mức thấp hơn đáng kể, với Mazda2 đạt 488 xe, Mitsubishi Attrage đạt 143 xe và Kia Soluto chỉ bán được 22 xe trong tháng. Khoảng cách giữa nhóm dẫn đầu và phần còn lại ngày càng nới rộng, thể hiện sự phân hóa rõ rệt trong phân khúc sedan cỡ B khi bộ ba Vios, City và Accent giữ vai trò thống trị, trong khi các mẫu còn lại chỉ đóng góp phần nhỏ vào tổng doanh số chung.

Toyota Vios tại thị trường Việt Nam. Ảnh: TMV

Trong hai tháng cuối năm, thị trường phân khúc sedan cỡ B sẽ tiếp tục duy trì đà tăng như mọi năm nhờ các chương trình ưu đãi kích cầu. Vios và City nhiều khả năng vẫn là hai cái tên dẫn dắt nhờ nguồn hàng ổn định và nhu cầu cao, trong khi các mẫu còn lại khó thay đổi vị trí.

Hồ Tân