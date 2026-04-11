Sedan cỡ B hồi phục doanh số

Đà tăng doanh số sedan cỡ B trong tháng 3 cho thấy tín hiệu phục hồi, dù quy mô tiêu thụ vẫn thấp hơn giai đoạn cao điểm trước đây.

Sau khi chạm mức thấp nhất trong hai năm vào tháng 2, thị trường sedan cỡ B tại Việt Nam đã phục hồi trong tháng 3. Tổng doanh số đạt 2.347 xe, tăng gần 40% so với tháng trước nhưng vẫn thấp hơn mức 3.115 xe của tháng 1. Điều này cho thấy nhu cầu đang dần cải thiện sau giai đoạn trầm lắng hậu Tết, song chưa quay lại mức cao đầu năm.

Toyota Vios tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu với 1.004 xe bán ra trong tháng 3, tăng khoảng 63% so với 615 xe của tháng trước. Lũy kế quý I/2026, mẫu xe này đạt 2.737 xe, nới rộng khoảng cách với các đối thủ và củng cố vị thế "xe quốc dân" trong phân khúc sedan cỡ B.

Ở nhóm bám đuổi, Honda City đạt 398 xe trong tháng 3, giảm nhẹ 13% so với tháng trước nhưng vẫn đứng thứ hai với doanh số cộng dồn 1.681 xe, đây cũng là mẫu xe duy nhất trong phân khúc tiếp tục đi xuống sau giai đoạn thấp điểm. Trong khi đó, Hyundai Accent ghi nhận 369 xe, tăng 35% so với tháng 2 nhưng mới đạt 1.311 xe sau ba tháng, cho thấy dấu hiệu hụt hơi so với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Mazda2 là điểm sáng khi đạt 433 xe trong tháng 3, tăng 51% so với tháng trước, nâng tổng doanh số lên 1.047 xe và thu hẹp khoảng cách với nhóm dẫn đầu. Mitsubishi Attrage đạt 143 xe, tăng mạnh 175% so với mức đáy 52 xe của tháng 2, nhưng doanh số tuyệt đối vẫn thấp nhất nhóm. Kia Soluto tiếp tục không công bố số liệu, mà được tính chung trong nhóm "xe khác" của Kia, đạt 163 xe vào tháng 3.

Tính chung ba tháng đầu năm 2026, toàn phân khúc đạt 7.146 xe. Dù ghi nhận sự phục hồi theo chu kỳ mùa vụ, sedan cỡ B vẫn đối mặt với áp lực suy giảm dài hạn do sự dịch chuyển của người tiêu dùng sang các dòng SUV, crossover hoặc xe điện. Xu hướng này khiến phân khúc từng giữ vai trò chủ lực trên thị trường ôtô Việt Nam dần thu hẹp về quy mô.

Toyota Vios tại thị trường Việt Nam. Ảnh: TMV

Trong thời gian tới, thị trường được kỳ vọng sẽ tiếp tục cải thiện trong quý II nhờ các chương trình ưu đãi và nhu cầu mua xe tăng trở lại. Tuy nhiên, để lấy lại đà tăng trưởng bền vững, các hãng xe cần nâng cấp sản phẩm, tối ưu giá bán và thích ứng với sự thay đổi trong thị hiếu người tiêu dùng.

Hồ Tân