Sedan cỡ B đua giảm giá

Những mẫu xe bán chạy hàng đầu phân khúc như Toyota Vios, Hyundai Accent, Honda City giảm giá 40-50 triệu đồng trong nửa cuối tháng 11 để đua doanh số.

Bằng hình thức ưu đãi lệ phí trước bạ (theo mức 10%), các mẫu sedan cỡ B ăn khách nhất phân khúc đang giảm giá hàng chục triệu đồng. Như ở dòng Toyota Vios, hãng Nhật hỗ trợ toàn bộ lệ phí trước bạ cho cả ba phiên bản.

Với giá bán 458-545 triệu đồng, giá Vios tại đại lý giảm khoảng 45-55 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay, mẫu sedan của Toyota hầu như tháng nào cũng có khuyến mãi.

Mẫu Toyota Vios tại Việt Nam. Ảnh: TMV

Honda cũng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho City, mẫu xe bán chạy nhất của hãng này tại Việt Nam. Dựa trên giá bán 499-569 triệu đồng, khách mua Honda City được giảm khoảng 50-57 triệu đồng tùy phiên bản.

Hyundai và hệ thống đại lý kết hợp ưu đãi Accent tương tự hai đối thủ Nhật. Mức giảm giá của Hyundai Accent (439-569 triệu đồng) khoảng 44-57 triệu đồng. Ở một số đại lý, nhằm tăng tính thanh khoản, mức giảm có thể hơn 60 triệu đồng.

Tính đến tháng 10, Toyota Vios là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc với hơn 9.800 xe bán ra. Khoảng cách với đối thủ xếp sau - Honda City - hơn 2.200 xe khi năm 2025 còn hai tháng, Vios gần như nắm chắc cơ hội tiếp tục là mẫu xe ăn khách nhất nhóm sedan cỡ B. Tuy vậy so với cùng kỳ 2024, doanh số Vios giảm nhẹ 7%.

Dù doanh số gần như giậm chân tại chỗ so với cùng kỳ 2024, Honda City vẫn xếp trên đối thủ Accent để nắm giữ vị trí thứ hai. Trong khi mẫu xe Hàn giảm đến 42% lượng bán, mức cao nhất phân khúc.

Xu hướng chuyển dịch sang xe gầm cao và sự xuất hiện của các mẫu xe điện cỡ nhỏ thu hút nhiều khách hàng mua xe lần đầu để sử dụng cá nhân lẫn kinh doanh dịch vụ khiến sedan cỡ B dần thoái trào ở Việt Nam trong 2 năm trở lại đây. Tổng doanh số của Vios, Accent và City đạt 23.206 xe trong 10 tháng qua, giảm 17% so với cùng kỳ 2024, giảm 22% so với cùng kỳ 2023.

Phạm Trung