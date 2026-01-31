Sebamed chăm sóc da dựa trên pH sinh lý

Sebamed phát triển các sản phẩm làm sạch theo pH sinh lý, nhằm duy trì hàng rào bảo vệ da, giảm kích ứng và hỗ trợ phục hồi cho da.

Cuối những năm 1950, trong quá trình điều trị cho các bệnh nhân mắc chàm da và viêm da cơ địa, Tiến sĩ Heinz Maurer - bác sĩ da liễu người Đức nhận thấy nhiều làn da khó phục hồi bền vững không phải vì thiếu điều trị, mà do tiếp tục bị tổn thương bởi các sản phẩm làm sạch có tính kiềm cao (pH 8-10). Những sản phẩm này phá vỡ lớp màng acid bảo vệ tự nhiên của da, gây khô, ngứa và ảnh hưởng hiệu quả chăm sóc lâu dài.

Với mong muốn thay đổi quan niệm chăm sóc da truyền thống, ông cùng các cộng sự dành hơn một thập kỷ nghiên cứu để phát triển thanh làm sạch không chứa xà phòng với độ pH 5.5. Năm 1967, Tiến sĩ Heinz Maurer thành lập Sebapharma, đặt nền móng cho Sebamed - thương hiệu ra đời từ khoa học và sự thấu hiểu làn da nhạy cảm.

Tiến sĩ, bác sĩ Heinz Maurer cùng thanh kháng khuẩn Sebamed trong phòng nghiên cứu. Ảnh: Sebamed

Theo các nghiên cứu da liễu, làn da khỏe mạnh được bao phủ bởi một lớp màng acid sinh học với độ pH xấp xỉ 5.5. Môi trường acid nhẹ này đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hàng rào bảo vệ da.

Ở mức pH 5.5, cấu trúc lipid biểu bì được duy trì ổn định. Khả năng giữ nước của lớp sừng được cải thiện. Nhờ đó, tình trạng mất nước qua da (TEWL) được hạn chế. Đồng thời, môi trường này hỗ trợ hệ vi sinh vật có lợi và ức chế vi khuẩn gây hại.

Sebamed đã ứng dụng nguyên lý pH 5.5 xuyên suốt trong các dòng sản phẩm chăm sóc da, cơ thể và tóc. Các sản phẩm được phát triển theo hướng làm sạch dịu nhẹ, không chứa xà phòng và không có tính kiềm. Mục tiêu là duy trì pH sinh lý ổn định ngay cả khi sử dụng hàng ngày.

Hệ sinh thái sản phẩm Sebamed pH 5.5 phù hợp cho nhiều đối tượng khác nhau. Từ da nhạy cảm, da dễ kích ứng đến làn da đang trong giai đoạn phục hồi. Các sản phẩm đều được kiểm nghiệm da liễu, hướng đến khả năng sử dụng lâu dài và an toàn.

Hệ sinh thái sản phẩm Sebamed pH 5.5. Ảnh: Sebamed

Tại các chương trình khoa học chuyên ngành, PGS.TS. Huỳnh Văn Bá, Phó Chủ tịch Hội Da liễu Việt Nam và BS.CKII Trần Quốc Cường, Trưởng khoa Da liễu, Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lựa chọn sản phẩm làm sạch pH phù hợp trong chăm sóc da nhạy cảm, da mụn và da viêm cơ địa.

BS.CKII Trần Quốc Cường báo cáo chuyên đề về pH da tại Diễn đàn khoa học lần thứ 11. Ảnh: Sebamed

Các báo cáo cũng cho thấy, làn da người Việt dễ bị rối loạn hàng rào bảo vệ khi sử dụng sản phẩm tẩy rửa có tính kiềm, trong khi việc duy trì pH 5.5 giúp da phục hồi nhanh hơn, giảm kích ứng và hỗ trợ quá trình chăm sóc da bệnh lý.

Bên cạnh làn da, nhãn hàng còn chú trọng những vùng cơ thể có sinh lý riêng biệt, như "vùng kín". Khác với da cơ thể, vùng kín có môi trường sinh lý acid hơn, với độ pH tự nhiên dao động 3.8-4.5.

Môi trường acid này giúp duy trì hệ vi khuẩn có lợi và hạn chế sự phát triển của vi sinh vật gây hại. Việc sử dụng các sản phẩm làm sạch không phù hợp pH có thể làm xáo trộn cân bằng sinh lý, gây khô rát, thậm chí tăng nguy cơ viêm nhiễm.

Dung dịch vệ sinh Sebamed được thiết kế với độ pH 3.8, tiệm cận ngưỡng sinh lý tối ưu của vùng kín, giúp hỗ trợ duy trì trạng thái cân bằng tự nhiên của khu vực nhạy cảm này. Công thức không chứa xà phòng, không có tính kiềm và đã được kiểm nghiệm da liễu - phụ khoa, giúp làm sạch nhẹ nhàng mà không gây khô rát hay làm xáo trộn môi trường sinh lý.

Sản phẩm được bổ sung Lactic Acid hỗ trợ hoạt động của hệ vi khuẩn có lợi, góp phần tăng cường cơ chế tự bảo vệ tự nhiên; Bisabolol và chiết xuất lô hội giúp làm dịu da, hạn chế mùi hôi, giảm cảm giác ngứa và hỗ trợ vùng kín duy trì trạng thái cân bằng khi sử dụng hàng ngày.

Dung dịch vệ sinh Sebamed. Ảnh: Sebamed

"Trải qua hơn 55 năm, Sebamed kiên định chăm sóc da theo pH sinh lý, phát triển sản phẩm dựa trên khoa học và kiểm nghiệm lâm sàng nghiêm ngặt của Đức. Cách tiếp cận này đề cao sự an toàn, ổn định lâu dài, giúp thương hiệu được tin dùng tại hơn 85 quốc gia", đại diện nhãn hàng cho hay.

Thế Đan