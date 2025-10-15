Sẽ đầu tư cao tốc Gia Nghĩa - Bảo Lộc - Phan Thiết dài hơn 140 km

Tuyến cao tốc dài hơn 140 km, quy mô 4 làn xe, kết nối Gia Nghĩa - Bảo Lộc - Phan Thiết sẽ được bổ sung vào quy hoạch tỉnh Lâm Đồng để triển khai đầu tư.

Thông tin được đưa ra tại cuộc họp UBND tỉnh Lâm Đồng ngày 14/10 về tiến độ thủ tục bổ sung tuyến cao tốc Phan Thiết - Gia Nghĩa vào điều chỉnh quy hoạch tỉnh.

Theo đề xuất của Sở Xây dựng, tuyến dài 140,6 km đi qua các xã, phường Bình Thuận, Hàm Thạnh, Đông Giang, La Dạ, Hòa Bắc, Hòa Ninh, Bảo Lâm 1, Bảo Lâm 2, Bảo Lâm 4, Quảng Khê, Bắc Gia Nghĩa và Trường Xuân.

Hướng tuyến cao tốc từ Gia Nghĩa tới Phan Thiết. Đồ họa: Hoàng Thanh

Điểm đầu dự án kết nối với cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết tại phường Bình Thuận (huyện Hàm Thuận Bắc cũ), có nhánh nối trung tâm Phan Thiết. Điểm cuối giao với cao tốc Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa (theo quy hoạch), kết nối trung tâm Gia Nghĩa qua quốc lộ 14.

Cao tốc thiết kế tốc độ 100-120 km/h tùy điều kiện địa hình, quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, nền đường rộng 24,75 m. Tổng vốn đầu tư chưa được công bố. Khi hoàn thành, tuyến sẽ giao cắt với cao tốc Dầu Giây - Liên Khương, quốc lộ 14, 20 và 28, hoàn thiện mạng lưới trục giao thông chính của Lâm Đồng, mở không gian phát triển kinh tế - xã hội mới cho địa phương.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải chủ trì cuộc họp. Ảnh: Khải Nguyên

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải cho rằng tuyến đi qua khu vực địa hình phức tạp nên cần khảo sát kỹ hiện trạng để hạn chế ảnh hưởng đến rừng, khu bảo tồn, vùng khoáng sản và khu vực sạt lở. "Cơ quan chuyên môn cần tính toán phương án hướng tuyến, tim đường phù hợp, từ đó xác định quy mô và tổng mức đầu tư hợp lý", ông nói.

Trước đó, ngày 9/6, tại buổi làm việc của Tổng Bí thư Tô Lâm với lãnh đạo 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đăk Nông cũ, các địa phương đã đề xuất bổ sung tuyến cao tốc kết nối ba tỉnh vào quy hoạch. Bộ Xây dựng sau đó cho biết ủng hộ chủ trương nghiên cứu và sẽ xem xét đưa tuyến vào quy hoạch kết cấu hạ tầng đường bộ giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

Khải Nguyên