Sẽ có 30 khu công nghiệp VSIP tại Việt Nam

Singapore sẽ nâng tổng số khu công nghiệp VSIP tại Việt Nam lên 30 trong năm nay, theo Thủ tướng Singapore.

Tại cuộc điện đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong ngày 16/4, Thủ tướng Lê Minh Hưng chia sẻ Việt Nam sắp có các chính sách mới nhằm thu hút nhiều hơn đầu tư nước ngoài, trong đó có Singapore.

Ông đề nghị Singapore hỗ trợ Việt Nam xây dựng các trung tâm tài chính quốc tế, mở rộng và nâng cấp mạng lưới các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) thế hệ mới gắn với chuyển giao công nghệ cao.

Thủ tướng Lê Minh Hưng điện đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong, ngày 16/4. Ảnh: VGP

Về phía Singapore, Thủ tướng Lawrence Wong khẳng định tiếp tục đẩy mạnh hợp tác kinh tế, đặc biệt là nâng cấp mạng lưới khu công nghiệp VSIP.

Ông cho biết Singapore sẽ nâng tổng số khu công nghiệp VSIP tại Việt Nam lên 30 trong năm nay, nhân kỷ niệm 30 năm dự án này hiện diện ở Việt Nam. Phía Singapore cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược.

Khu công nghiệp Vsip (Bình Dương) nhìn từ trên cao, tháng 2/2022. Ảnh: Quỳnh Trần

Tại cuộc điện đàm, Thủ tướng Singapore tin tưởng quan hệ hai nước tiếp tục phát triển, tạo đột phá trong các lĩnh vực mới như trao đổi tín chỉ carbon, hợp tác bảo đảm an ninh lương thực.



Hai Thủ tướng nhất trí khả năng ký kết Hiệp định liên chính phủ về mua bán điện phát thải carbon thấp xuyên biên giới nhằm bảo đảm triển khai thành công dự án xuất khẩu điện gió từ Việt Nam sang Singapore.

VSIP (Công ty Liên doanh khu công nghiệp Việt Nam - Singapore) hiện diện từ năm 1996 theo hợp tác giữa hai quốc gia. Hiện VSIP có trên 22 khu công nghiệp tại 15 tỉnh, thành phố. VSIP đang hướng đến thu hút dòng vốn FDI xanh, công nghệ cao. Trọng tâm chiến lược hiện nay là phát triển các khu công nghiệp thông minh, bền vững.

Phương Dung