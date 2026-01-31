Schumacher mất ý thức về huyền thoại 7 lần vô địch F1

Huyền thoại Michael Schumacher hiện không còn nằm liệt giường và có thể ngồi xe lăn trong nhiều năm qua, song không ý thức được việc ông từng 7 lần vô địch thế giới.

Riccardo Patrese - người từng thi đấu cùng Schumacher cho Benetton mùa giải 1993 - cho biết ông đã nghe những tín hiệu tích cực về sức khỏe của người bạn cũ từ khoảng 6 năm trước, dù chưa từng trực tiếp gặp Schumacher kể từ sau tai nạn.

"Tôi nghe nói Michael có thể ngồi, quan sát xung quanh và giao tiếp bằng ánh mắt. Cậu ấy sống trong thế giới riêng của mình, nhưng vẫn nhận ra những gương mặt quen thuộc", Patrese nói với tờ Hochgepokert. "Tôi chắc chắn Michael không biết mình là nhà vô địch thế giới 7 lần".

Riccardo Patrese (phải) thi đấu cùng Michael Schumacher (trái) cho Benetton ở mùa giải F1 1993.

Theo Patrese, việc Schumacher còn sống và được gia đình chăm sóc mỗi ngày đã là điều vô cùng quý giá. "Với gia đình, chỉ cần Michael vẫn ở bên họ đã là một kho báu. Họ yêu thương và chăm sóc ông ấy bằng tất cả nỗ lực có thể", cựu tay đua người Italy chia sẻ.

Kể từ tai nạn trượt tuyết nghiêm trọng tại khu nghỉ dưỡng Meribel (Pháp) cuối năm 2013 khiến Schumacher bị tổn thương não nặng, gia đình ông luôn đặt quyền riêng tư lên hàng đầu. Hầu như không có hình ảnh hay thông tin chính thức nào về tình trạng sức khỏe của Schumacher được công bố trong hơn một thập kỷ qua.

Patrese tiết lộ từng đề nghị được đến thăm và trò chuyện với Schumacher với hy vọng giúp ông "tỉnh lại", nhưng vợ Schumacher đã từ chối. "Họ muốn ở một mình và chỉ cho phép một số người rất thân cận đến gần Michael", ông cho biết.

Vị trí Michael Schumacher gặp nạn (khoanh tròn đỏ) khi trượt tuyết ngày 29/12/2013 trên dãy Alps ở Pháp. Ảnh: Daily Mail

Trước đó, truyền thông Anh tiết lộ Schumacher không còn phải nằm trên giường bệnh như nhiều năm trước. Theo các nguồn tin thân cận, Schumacher hiện có thể ngồi xe lăn và được chăm sóc tại hai nơi ở của gia đình: tại khu điền trang trị giá khoảng hơn 40 triệu USD ở Majorca (Tây Ban Nha) và căn nhà gần 70 triệu USD tại Gland, bên bờ hồ Geneva (Thụy Sĩ).

Việc chăm sóc hằng ngày do vợ ông, Corinna Schumacher đảm nhiệm, cùng một đội ngũ y tá và chuyên gia trị liệu làm việc liên tục 24/7. Chi phí cho công tác chăm sóc được mô tả là lên tới hàng chục nghìn USD mỗi tuần, tức hàng triệu USD mỗi năm.

Michael Schumacher sinh ngày 3/1/1969 tại thị trấn Hurth, bang North Rhine-Westphalia ở Đức. Ông cùng Lewis Hamilton giữ kỷ lục 7 lần vô địch thế giới. Schumacher lên ngôi các năm 1994, 1995 (cùng đội Benetton), 2000, 2001, 2002, 2003 và 2004 (với Ferrari). Ông cũng đồng giữ kỷ lục thắng ít nhất một chặng trong 15 mùa giải liên tiếp, thời 1992-2006, cùng Hamilton. Vì thế, ông được coi như tay đua F1 vĩ đại bậc nhất lịch sử.

Hồng Duy (theo Daily Mail)