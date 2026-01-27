Michael Schumacher không còn nằm liệt giường

Huyền thoại F1 người Đức, Michael Schumacher được cho là không còn phải nằm liệt giường, sau hơn 12 năm kể từ tai nạn trượt tuyết, theo Daily Mail.

Schumacher 57 tuổi, hiện có thể ngồi trên xe lăn và được đẩy di chuyển trong khuôn viên các bất động sản riêng của gia đình. Thông tin này được những nguồn thân cận với gia đình chia sẻ.

Michael Schumacher trong buổi đua thử của Mercedes tại trường đua Suzuka, Nhật Bản ngày 5/10/2012. Ảnh: Reuters

Sau tai nạn trượt tuyết nghiêm trọng cuối năm 2013 tại khu nghỉ dưỡng Meribel (Pháp), Schumacher bị chấn thương não nặng và hoàn toàn rút khỏi đời sống công chúng. Tình trạng sức khỏe của ông suốt nhiều năm qua được gia đình bảo mật tuyệt đối, chỉ một số rất ít người thân và bạn bè thân tín được tiếp cận.

Schumacher hiện sống luân phiên tại khu điền trang trị giá khoảng hơn 40 triệu USD ở Majorca (Tây Ban Nha) và căn nhà gần 70 triệu USD tại Gland, bên bờ hồ Geneva (Thụy Sĩ). Việc chăm sóc hằng ngày do vợ ông, Corinna Schumacher đảm nhiệm, cùng một đội ngũ y tá và chuyên gia trị liệu làm việc liên tục 24/7. Chi phí cho công tác chăm sóc được mô tả là lên tới hàng chục nghìn USD mỗi tuần, tức hàng triệu USD mỗi năm.

Quyền riêng tư của Schumacher tiếp tục được gia đình đặt lên hàng đầu. Kể từ sau tai nạn, ông không xuất hiện trước công chúng và không có hình ảnh chính thức nào được công bố. Năm ngoái, một số cựu nhân viên từng tìm cách bán hình ảnh Schumacher trong tình trạng sức khỏe yếu, đã bị kết án. Những thông tin cho rằng ông sẽ xuất hiện tại lễ cưới của con gái Gina vào năm 2024 cũng không được xác nhận và bị bác bỏ.

Vị trí Michael Schumacher gặp nạn (khoanh tròn đỏ) khi trượt tuyết ngày 29/12/2013 trên dãy Alps ở Pháp. Ảnh: Daily Mail

Gần đây, có những tin đồn Schumacher ở trạng thái tỉnh táo nhưng gần như không thể cử động hay giao tiếp. Tuy nhiên, theo các nguồn tin của Daily Mail, mô tả này không chính xác. Một nguồn cho biết Schumacher có thể hiểu một phần những gì diễn ra xung quanh, dù không phải toàn bộ.

Gia đình Schumacher chưa đưa ra bình luận chính thức nào về thông tin mới được đăng tải.

Michael Schumacher sinh ngày 3/1/1969 tại thị trấn Hurth, bang North Rhine-Westphalia ở Đức. Ông cùng Lewis Hamilton giữ kỷ lục 7 lần vô địch thế giới. Schumacher lên ngôi các năm 1994, 1995 (cùng đội Benetton), 2000, 2001, 2002, 2003 và 2004 (với Ferrari). Ông cũng đồng giữ kỷ lục thắng ít nhất một chặng trong 15 mùa giải liên tiếp, thời 1992-2006, cùng Hamilton. Vì thế, ông được coi như tay đua F1 vĩ đại bậc nhất lịch sử.

Hoàng An (theo Daily Mail)