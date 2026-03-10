Scholes xin lỗi Carrick

AnhCựu tiền vệ Paul Scholes lên tiếng giải thích và xin lỗi Michael Carrick, sau khi bài đăng trên của ông bị hiểu là công kích HLV Man Utd.

Phát biểu trên podcast The Good, The Bad & The Football, Scholes nói bài đăng gây tranh cãi tuần trước không có ý xúc phạm Carrick. "Tôi hoàn toàn không có ý xúc phạm Carrick", Scholes nói. "Cậu ấy là một trong những người tử tế nhất bạn có thể gặp trong bóng đá. Carrick là người cuối cùng mà tôi muốn làm phật ý".

Scholes (phải) là đồng đội của Carrick tại Man Utd thời 2006-2013. Ảnh: Thairath

Cựu tiền vệ 51 tuổi cho biết đã nhắn tin cho Carrick ngay sau khi bài đăng gây tranh cãi lan rộng. "Tôi nói với Carrick rằng tôi không hề có ý khiến cậu ấy khó chịu. Thực ra tôi nghĩ mình cũng không cần phải nói điều đó, nhưng tôi vẫn nhắn. Carrick nói cậu ấy không hề bận tâm", Scholes nói thêm.

Theo Scholes, phản ứng dữ dội trên mạng chủ yếu xuất phát từ việc nội dung bị hiểu sai. "Tôi nghĩ mọi người diễn giải nó khác với ý định ban đầu của tôi", cựu tiền vệ 11 lần vô địch Ngoại hạng Anh nói. "Điều duy nhất tôi muốn nói là đội bóng có thể đã không chơi tốt trong bốn trận gần đây, nhưng họ vẫn giành được kết quả tốt".

Scholes cũng dẫn lại quan điểm của cựu HLV Alex Ferguson để giải thích nhận xét của ông. HLV huyền thoại người Scotland từng nói rằng trong bóng đá, đôi khi một đội cần chút may mắn để thắng, như thẻ đỏ của đối phương hoặc những tình huống bất ngờ trong trận. "Tôi chỉ muốn nói đúng điều đó", Scholes nói thêm.

Ông cũng phủ nhận việc ám chỉ Carrick chỉ gặp may khi dẫn dắt đội bóng giai đoạn này. "Tôi không nói Carrick là một HLV may mắn", Scholes chia sẻ. "Cậu ấy rất tài năng, vì vẫn có kết quả đáng kể trong bốn trận gần đây dù đội không chơi tốt từ khi gặp West Ham".

Những lời giải thích này được đưa ra sau khi Scholes gây tranh cãi với một bài đăng trên Instagram, sau khi Man Utd thua Newcastle 1-2 trong thế hơn người cuối tuần trước. Trong story sau đó đã bị xóa, ông viết: "Michael chắc chắn có điều gì đó đặc biệt, vì United đã chơi như đống phân trong bốn trận gần đây. Chúc ngủ ngon".

Scholes còn đính kèm biểu tượng mặt cười kèm nụ hôn và nhắc đến tiền vệ Newcastle Sandro Tonali với biểu tượng trái tim. Cách diễn đạt mỉa mai này khiến nhiều người cho rằng Scholes đang châm chọc Carrick và chỉ trích khả năng cầm quân của người đồng đội cũ.

Tiền đạo Matheus Cunha (Man Utd) tranh chấp với hậu vệ Jacob Murphy (Newcastle) trong trận đấu tại sân St James' Park, Newcastle, Anh ngày 4/3/2026. Ảnh: Reuters

Trên podcast cá nhân, cựu trung vệ Rio Ferdinand cho biết cũng đã nhắn tin hỏi Scholes khi bài đăng lan truyền trên mạng. "Scholes không phải kiểu người vòng vo", cựu trung vệ 47 tuổi nói. "Anh ấy nói rằng Carrick đặc biệt, nhưng chúng tôi đã chơi tệ bốn trận gần đây. Về mặt màn trình diễn thì anh ấy không sai, đội bóng chưa thật sự đạt chất lượng cao".

Theo Ferdinand, nhiều người đặt câu hỏi liệu giữa Scholes và Carrick có mâu thuẫn hay không, nhưng ông khẳng định điều đó không tồn tại. "Hai người rất điềm tĩnh và luôn tôn trọng nhau", Ferdinand nói. "Chỉ là cách diễn đạt khiến mọi người hiểu khác đi".

Trong khi đó, cựu hậu vệ Wes Brown thừa nhận ban đầu cũng hiểu bài đăng theo hướng tiêu cực, còn Nicky Butt cho rằng Carrick sẽ hiểu đúng ý Scholes vì HLV 44 tuổi cũng thừa nhận đội chưa chơi tốt trong vài trận gần đây.

Một số cựu cầu thủ Man Utd, trong đó có Roy Keane và Gary Neville cũng bày tỏ nghi ngờ về việc Carrick có phù hợp để nắm giữ vị trí HLV lâu dài tại Old Trafford hay không. Scholes trước đó từng đặt câu hỏi về kinh nghiệm cầm quân của Carrick, người từng dẫn dắt Middlesbrough hơn hai mùa giải trước khi trở lại Man Utd.

"Câu hỏi là liệu Carrick có đủ kinh nghiệm hay không", Scholes nói trong một cuộc thảo luận trước đây. "Đây là một cấp độ khác. Chúng ta có thể hình dung Carrick vô địch Ngoại hạng Anh không? Tôi không biết".

Dưới trướng Carrick, Man Utd chỉ thua một trong tám trận. Trước những ý kiến từ các cựu đồng đội, ông từng nói hồi tháng 1/2026 rằng những bình luận đó không khiến bản thân chịu thêm áp lực. "Có rất nhiều ý kiến xung quanh, tích cực có, tiêu cực cũng có", Carrick nói. "Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến những gì tôi tập trung. Với tôi, điều quan trọng là làm việc với các cầu thủ và tìm cách giúp đội bóng tiến bộ".

Hoàng An tổng hợp