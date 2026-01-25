Scholes tiếp tục chế giễu trung vệ Man Utd

AnhCựu tiền vệ Paul Scholes khẳng định sẽ không xin lỗi và cho rằng Lisandro Martinez phải học cách đối mặt với chỉ trích khi thi đấu cho Man Utd.

Trước trận derby Manchester ở vòng 22 Ngoại hạng Anh tuần trước, Scholes và Nicky Butt - hai cựu cầu thủ Man Utd - ví Martinez như trẻ con và có thể bị Erling Haaland "bế và ném vào lưới".

Thực tế diễn ra theo chiều ngược lại. Martinez chơi chắc chắn, góp công lớn trong việc phong tỏa Haaland, giúp Man Utd thắng 2-0 ở trận ra mắt của HLV tạm quyền Michael Carrick. Sau trận, trung vệ người Argentina công khai thách thức Scholes và Butt "đến nhà nói chuyện trực tiếp".

Paul Scholes chia sẻ trên chương trình The Overlap Fan Debate. Ảnh: Daily Mail

Phát biểu trên chương trình The Overlap Fan Debate ngày 23/1, Scholes thừa nhận cách diễn đạt của ông là chưa phù hợp, nhưng vẫn giữ quan điểm. "Nhìn lại thì những gì chúng tôi nói có lẽ không hay, nhưng tôi sẽ không xin lỗi. Về mặt thể chất, đó rõ ràng là một sự chênh lệch. Cách nói thì không ổn, nhưng ý thì vẫn vậy", ông nói.

Cựu tiền vệ người Anh sau đó cho rằng Martinez mới chỉ có một trận đấu hay, đồng thời nhắc lại những màn trình diễn chưa thuyết phục của trung vệ này ở các vòng trước. "Tôi hy vọng cậu ấy chứng minh tôi sai, nhưng hãy nhìn trận gặp Brighton với Danny Welbeck hay Burnley trước đó", ông nói thêm.

Scholes cũng phản bác ý kiến cho rằng ông và Butt góp phần tạo ra bầu không khí độc hại quanh Man Utd, đồng thời khẳng định luôn muốn đội bóng cũ thắng mỗi tuần. "Khi tôi hay Jamie Carragher còn thi đấu, chúng tôi cũng bị chỉ trích. Chơi cho một CLB lớn như Man Utd, bạn phải học cách đối mặt với điều đó", cựu danh thủ 51 tuổi nhấn mạnh.

Tương tự, Butt giữ thái độ cứng rắn, cho rằng phản ứng của Martinez là quá nhạy cảm. "Nếu bạn dễ bị tổn thương như vậy, bạn không nên chơi cho một CLB lớn. Chỉ trích là điều sẽ theo bạn suốt sự nghiệp", cựu tiền vệ người Anh nói.

Scholes kết luận rằng vẫn chưa thay đổi quan điểm về Martinez, vì một trận đấu xuất sắc là chưa đủ. "Cậu ấy cần thể hiện phong độ đó trong thời gian dài nếu muốn chứng minh Man Utd có thể vô địch với mình. Trận gặp Arsenal sắp tới sẽ cho chúng ta thêm câu trả lời", ông nói.

Martinez (áo đỏ) tranh chấp bóng với Erling Haaland trong trận Man Utd thắng Man City 2-0 ở vòng 22 Ngoại hạng Anh trên sân Old Trafford, Manchester, Anh ngày 17/1/2026. Ảnh: AP

Một cựu cầu thủ Man Utd khác là Rio Ferdinand thì lên tiếng bảo vệ Martinez và gián tiếp chỉ trích Paul Scholes cùng Nicky Butt vì những bình luận mang tính cá nhân. Phát biểu trên chương trình Rio Ferdinand Presents, cựu trung vệ Man Utd cho rằng sự việc đang bị đẩy đi quá xa.

"Đây không phải là mâu thuẫn cá nhân như nhiều người nghĩ, nhưng tuần này có những phát biểu đã vượt qua ranh giới, trở nên khá cá nhân", Ferdinand nói. "Tôi đã nói chuyện với Martinez nhiều lần, cả trực tuyến lẫn trực tiếp. Cậu ấy chỉ muốn chơi tốt, chiến thắng và đưa Man Utd trở lại những tiêu chuẩn vốn có".

Theo Ferdinand, trung vệ người Argentina là mẫu cầu thủ cầu tiến và ham học hỏi. Ông kể về việc từng đến sân tập, ngồi uống cà phê và cảm thấy Martinez giống như một miếng bọt biển, luôn muốn tiếp thu. "Cách cậu ấy thi đấu cũng phản ánh con người thật, thẳng thắn, trung thực và là kiểu cầu thủ mà phòng thay đồ nào cũng cần", ông chia sẻ.

Cựu đội trưởng Man Utd cũng cho rằng phản ứng của Martinez là điều dễ hiểu, bởi ai trong tình thế đó cũng có quyền lên tiếng khi cảm thấy khó chịu. "Martinez không hề nói 'đến đây đánh nhau', mà chỉ muốn một cuộc nói chuyện trực tiếp, thẳng thắn nếu có vấn đề", cựu trung vệ người Anh nói thêm. "Chúng ta đang nói về một nhà vô địch World Cup, người hiểu rất rõ cách giành chiến thắng".

Ferdinand đồng thời nhấn mạnh giới hạn trong công việc bình luận, khẳng định ông luôn tránh công kích cá nhân. Cựu tuyển thủ Anh dẫn lại việc từng công khai xin lỗi Phil Jones năm 2024 vì cho rằng bản thân đã vượt quá giới hạn khi bình luận về sự nghiệp và chấn thương của hậu vệ này. "Tôi luôn tự hào rằng mình chỉ phân tích chuyên môn, phong độ, màn trình diễn, chứ không nhằm vào cá nhân. Nếu cảm thấy đã đi quá xa, tôi sẵn sàng thừa nhận và xin lỗi", Ferdinand khẳng định. "Quan điểm của tôi là: nếu bạn có thể nói điều gì đó thẳng vào mặt người khác, thì hãy nói. Còn nếu không, có lẽ bạn nên cân nhắc lại".

Hồng Duy (theo Daily Mail)