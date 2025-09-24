Scholes: 'Rashford phản bội Man Utd'

AnhHuyền thoại Paul Scholes chỉ trích gay gắt thái độ thi đấu hời hợt của Marcus Rashford, người đang khoác áo Barca theo dạng cho mượn từ Man Utd.

"Tài năng của Rashford thì không phải bàn cãi, bàn thứ hai vào lưới Newcastle ở Champions League thực sự tuyệt vời", Scholes nói với podcast The Good, The Bad & The Football. "Nhưng tôi rất khó để cảm thấy vui cho cậu ấy. Lý do là thái độ ở Man Utd. Thời điểm Rashford rời đi, tôi nghĩ đó là một nỗi hổ thẹn. Cậu ấy gần như không thèm cố gắng, chẳng khác nào bỏ mặc đội bóng".

Marcus Rashford ăn mừng sau khi cùng Man Utd thắng Newcastle ở chung kết Cup Liên đoàn tại sân Wembley, London, Anh ngày 26/2/2023. Ảnh: Reuters

Rashford đi lên từ học viện, trước khi ra mắt đội một Man Utd năm 2015. Tiền đạo này ghi 138 bàn trong 426 trận cho CLB, trong đó đỉnh cao là mùa 2022-2023 dưới thời HLV Erik Ten Hag (30 bàn trong 56 trận). Tuy nhiên, anh dần mất vị trí và phải rời Man Utd hồi tháng 12/2024 do mâu thuẫn với HLV Ruben Amorim.

Trong kỳ chuyển nhượng hè 2025, Rashford chuyển đến Barca theo hợp đồng cho mượn, kèm điều khoản mua đứt vào khoảng 35 triệu USD. Tiền đạo người Anh khoác áo số 14, từng thuộc về các huyền thoại Johan Cruyff và Thierry Henry.

Scholes chỉ trích việc Rashford thi đấu hời hợt vì muốn rời Man Utd. Tiền đạo người Anh thi đấu quyết tâm hơn khi khoác áo Aston Villa theo dạng cho mượn nửa cuối mùa 2024-2025, ghi 4 bàn và kiến tạo 5 lần qua 17 trận.

"Nếu bất đồng với HLV thì còn chấp nhận được, nhưng hãy nhớ cậu còn có đồng đội và 80.000 khán giả mỗi tuần", Scholes nói tiếp. "Tôi đã quá nhiều lần thấy Rashford chỉ đi bộ trên sân vì muốn rời đội. Thái độ và cách cậu ấy thể hiện là một nỗi hổ thẹn. Tôi nghĩ Rashford đã từ bỏ Man Utd, và khi đã bỏ cuộc một lần, cậu ấy sẽ còn bỏ cuộc thêm nữa".

Trong khi đó, cựu tiền đạo Troy Deeney tỏ ra thất vọng khi Rashford mắc lỗi kỷ luật tại Barca. Chỉ vài ngày sau cú đúp vào lưới Newcastle ở lượt đầu Champions League, tiền đạo 27 tuổi bị HLV Hansi Flick gạt khỏi đội hình xuất phát trận thắng Getafe 3-0 ở vòng 5 La Liga vì đến muộn hai phút trong buổi họp chiến thuật.

"Tôi từng khen Rashford rất nhiều, nhưng cậu ấy cứ tự lặp lại sai lầm", Deeney nói trên talkSPORT. "Khi ai đó cho thấy con người thật của mình nhiều lần, bạn bắt đầu tin vào điều đó. Rashford cứ thăng hoa rồi lại tự hủy hoại chính mình. Cậu ấy biết rõ quy định ở Barca, nhưng vẫn vi phạm".

Deeney nhắc đến việc Rashford từng bị kỷ luật vì không đúng giờ khi đá cho Man Utd. Tháng 12/2022, anh từng bị HLV Erik ten Hag gạch tên khỏi đội hình chính Man Utd khi trễ giờ vì ngủ quên, nhưng sau đó vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn duy nhất hạ Wolves.

Marcus Rashford mừng bàn trong trận Barca thắng Newcastle 2-1 trên sân St James' Park, thành phố Newcastle upon Tyne, Vương quốc Anh ngày 18/9/2025. Ảnh: AP

Dù được tung vào sân đầu hiệp hai và kiến tạo trong trận thắng Getafe 3-0, việc bị kỷ luật khiến Rashford đánh mất lợi thế cạnh tranh vị trí. Ferran Torres - người đá chính thay Rashford - nắm bắt thời cơ khi tỏa sáng với cú đúp. Việc Lamine Yamal trở lại sau chấn thương sẽ khiến hàng công Barca càng chật chội.

Chuyên gia Andy Brassell nhận định: "Flick trước nay luôn kỷ luật nghiêm minh, nhiều ngôi sao từng bị trừng phạt chứ không riêng Rashford. Vấn đề là Ferran tận dụng cơ hội quá tốt, khiến Rashford có thể bỏ lỡ thời điểm vàng để khẳng định chỗ đứng".

Barca đang đứng nhì bảng La Liga với 13 điểm, kém Real hai điểm. Ở vòng tiếp theo ngày 25/9, Rashford và các đồng đội làm khách của Real Oviedo.

Hồng Duy (theo Daily Mail, talkSPORT)