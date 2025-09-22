Barca thắng đậm trong ngày Rashford bị kỷ luật

Tây Ban NhaTiền đạo Marcus Rashford bị loại khỏi đội hình xuất phát vì đi muộn, trước khi vào sân kiến tạo trong trận Barca thắng Getafe 3-0 ở vòng 5 La Liga.

Hồi giữa tuần, Rashford tỏa sáng với cú đúp giúp Barca thắng 2-1 trên sân Newcastle ở lượt đầu Champions League. Nhưng đến trận gặp Getafe tại sân Johan Cruyff hôm 21/9, theo báo Tây Ban Nha Mundo Deportivo, tiền đạo người Anh bị gạch tên khỏi đội hình xuất phát do đến muộn hai phút ở cuộc họp chiến thuật vào buổi sáng.

Rashford che chắn bóng sau khi vào sân ở hiệp hai trận Barca thắng Getafe ở vòng 5 La Liga. Ảnh: Reuters

Kỷ luật thép là nguyên tắc được HLV Hansi Flick áp dụng từ khi dẫn dắt Barca. Trong một năm qua, Inaki Pena, Jules Kounde và Raphinha từng bị trừng phạt vì đến muộn.

Đây cũng không phải lần đầu Rashford bị kỷ luật vì không đúng giờ. Tháng 12/2022, anh từng bị HLV Erik ten Hag gạch tên khỏi đội hình chính Man Utd khi trễ giờ vì ngủ quên, nhưng sau đó vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn duy nhất hạ Wolves.

Barca vẫn vận hành tốt khi không có Rashford. Đội bóng của Flick áp đảo, kiểm soát bóng 72%, dứt điểm 16 lần với 7 cú trúng đích - so với 3 và 3 của Getafe.

Ferran Torres tỏa sáng với cú đúp cho Barca. Ảnh: Europa Press

Ferran Torres - cầu thủ đá chính thay Rashford - tỏa sáng với cú đúp trong hiệp một. Phút 15, tiền đạo người Tây Ban Nha sút chéo góc mở tỷ số, từ pha đánh gót của Dani Olmo. Phút 34, anh nhân đôi cách biệt với cú sút về góc gần, hạ thủ môn Getafe trong thế đối mặt.

Torres ghi 23 bàn sau 51 trận của Barca dưới thời Flick trên mọi đấu trường, tiệm cận thành tích 25 bàn qua 113 trận dưới trướng Xavi. Khi còn là học trò của Pep Guardiola tại Man City, Torres ghi 16 bàn qua 43 trận.

Rashford vào sân ở hiệp hai, và lập tức để lại dấu ấn với pha kiến tạo để Olmo dứt điểm vào lưới trống, ấn định chiến thắng 3-1. Olmo lần đầu vừa ghi bàn vừa kiến tạo cho Barca ở trận thứ 45 trên mọi đấu trường.

Chiến thắng 3-0 đưa Barca lên nhì bảng La Liga với 13 điểm, kém Real hai điểm. Ở vòng tiếp theo ngày 25/9, thầy trò Flick làm khách của Real Oviedo.

Hồng Duy