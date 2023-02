Scholes: 'Man Utd trông như một đội bóng đích thực'

AnhCựu tiền vệ Paul Scholes ca ngợi màn trình diễn của CLB cũ ở trận hòa Barca 2-2 tại lượt đi play-off knock-out Europa League.

"Tôi nghĩ trước trận, Man Utd có lẽ sẽ hài lòng nếu hòa. Nhưng khi nhìn vào diễn biến trận đấu, các cơ hội họ tạo ra, tôi nghĩ Man Utd đã chơi thực sự tốt, đặc biệt trong hiệp hai", Scholes bình luận về trận đấu trên sân Camp Nou.

Huyền thoại Man Utd cũng cho rằng sự hấp dẫn của trận lượt đi báo hiệu cuộc so tài căng thẳng ở lượt về tuần sau. Man Utd có chút lợi thế từ kết quả hòa 2-2 trên sân đối thủ, nhưng do luật bàn thắng trên sân khách không được áp dụng, đội bóng Anh vẫn cần chiến thắng tại Old Trafford.

Bruno Fernandes tranh chấp với Jordi Alba trong trận Barca hòa Man Utd 2-2 tối 16/2. Ảnh: Reuters

Scholes còn ca ngợi Erik ten Hag, người đã giữ lời chơi tấn công như đã nói trước trận. Ông cho rằng Barca hiện tại không còn là tập thể xưng bá châu Âu như trước đây, nhưng việc hai đội cùng tấn công đã tạo cho khán giả một trận cầu mãn nhãn. "Man Utd trông như đội bóng đích thực. Làm khách trên sân Barca và giành kết quả như vậy ở thời điểm này thực sự đáng khen", Scholes nói.

Đồng đội cũ của Scholes tại Man Utd Owen Hargreaves đồng ý với quan điểm này, cho rằng Man Utd đã dẹp tan những nghi ngờ về thực lực của họ bằng màn trình diễn tại Nou Camp. "Đến làm khách trên sân đội đang đứng đầu bảng La Liga như Barca nhưng Man Utd chơi tốt và thậm chí có thể thắng dễ", Hargreaves nói, đồng thời nhận định Ten Hag đã giúp cầu thủ Man Utd tìm lại sự tự tin ngay trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt đội.

Man Utd sẽ tiếp Leicester tại Ngoại hạng Anh, còn Barca gặp Cadiz ở La Liga cuối tuần này trước khi tái đấu.

Duy Đoàn (theo Daily Mail)