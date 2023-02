Man Utd rơi chiến thắng trước Barca

Tây Ban NhaDẫn 2-1 nhưng Man Utd chỉ hòa Barca 2-2 ở lượt đi vòng knock-out đầu tiên Europa League tối 16/2.

Tiền đạo Marcus Rashford tiếp tục toả sáng với bàn thắng và một đường chuyền gây khó chịu khiến trung vệ Jules Kounde phản lưới. Tuy nhiên đội khách không giữ được lợi thế này và bị Barca gỡ hòa từ quả tạt biến thành bàn của Raphinha.

Kết quả 2-2 khiến hai đội sẽ chơi lượt về sau đây một tuần với tỷ số chẳng khác nào 0-0, do luật bàn sân khách không còn được áp dụng. Tuy nhiên khán giả trung lập sẽ không phải thất vọng khi trận cầu tâm điểm Europa League diễn ra đôi công hấp dẫn.

Raphinha (phải) mừng bàn ấn định tỷ số hoà 2-2. Ảnh: Reuters

Man Utd chơi tốt hơn trong hiệp một, với cơ hội rõ ràng nhất thuộc về tiền đạo Wout Weghorst - cầu thủ chơi hộ công sau Rashford. Nhận đường chọc khe của Bruno Fernandes, tiền đạo Hà Lan lao xuống đối mặt thủ môn nhưng lại sút trúng chân Marc-Andre Ter Stegen bật ra.

Ngoài tình huống này, thủ môn Barca còn cứu thua hai lần, trong đó có pha cứa lòng của Rashford ở phút 34. Bên cầu môn đối diện, David de Gea cũng hai lần phải đẩy bóng ra từ cú sút của Robert Lewandowski và Jordi Alba từ góc trái.

Hai đội cũng chơi không thực sự chắc chắn khi nhiều lần chuyền hỏng nhưng đối thủ đều không tận dụng được cơ hội để ghi bàn trong hiệp một. Barca còn chịu thiệt khi tiền vệ Pedri chấn thương rời sân ở phút 41, nhường vị trí cho Sergi Roberto.

Tiền đạo Wout Weghorst (phải) bỏ lỡ cơ hội đối mặt. Ảnh: Reuters

Các cầu thủ tận dụng cơ hội tốt hơn trong hiệp hai, khi hậu vệ Marcos Alonso mở tỷ số chỉ bốn phút sau giải lao. Từ quả phạt góc của Raphinha bên phải, bóng xoáy về góc xa giúp Alonso đánh đầu đập đất thoải mái, đưa bóng về góc gần khiến De Gea không kịp phản xạ.

Bàn thua này dường như khiến Man Utd bừng tỉnh, và họ gỡ hòa chỉ sau hai phút. Casemiro thu hồi bóng ở giữa sân rồi chuyền lên cho Fred, để cầu thủ này chọc khe cho Rashford lao xuống cấm địa. Từ góc hẹp bên phải, Rashford sút thẳng về góc gần khiến thủ môn Ter Stegen bị bất ngờ và không kịp cứu thua.

Man Utd ghi bàn thứ hai sau đó bảy phút, cũng từ nỗ lực của Rashford, khi anh rê bóng qua Raphinha bên phải, sát biên ngang. Tiền đạo người Anh tạt sệt vào trong, sượt qua chân Bruno Fernandes và trúng vào người Kounde bay vào lưới Barca. Khán giả Anh trên tầng hai của Camp Nou nhảy lên mừng bàn, và nhiều người ném cốc giấy xuống sân.

Hai đội chơi cởi mở giúp bàn thắng có để đến bất cứ lúc nào, nhưng chỉ một đội ghi thêm bàn và đó là chủ nhà. Casemiro chuyền hỏng nguy hiểm ở chân nhà, để Kounde đưa bóng cho Raphinha. Tiền đạo Brazil tạt bóng cuộn vào cấm địa Man Utd, khi Lewandowski và Raphael Varane cũng lao vào nhưng không ai chạm được. Bóng tiếp tục bay về góc xa khiến De Gea đứng chôn chân nhìn lưới rung lên.

Tình huống dẫn tới bàn gỡ hoà của Raphinha, khi không cầu thủ nào trong hình chạm được bóng. Ảnh: UEFA

Trong những phút còn lại, Rashford có cơ hội đối mặt nhưng không ghi được bàn, còn Barca cũng một lần đưa bóng trúng cột dọc đội khách. Trọng tài người Italy Maurizio Mariani và các trợ lý cũng bỏ qua những tình huống quan trọng như khi Kounde đẩy ngã từ phía sau Rashford ngay rìa cấm địa chủ nhà, hay Fred để bóng chạm tay trong cấm địa đội khách.

Barca 2-2 Man Utd Diễn biến chính trận Barca 2-2 Man Utd ngày 16/2.

Hai đội đều có lý do để không hài lòng với kết quả này, khi họ cùng phung phí cơ hội. Tuy nhiên Man Utd có chút lợi thế do được chơi lượt về trên sân nhà Old Trafford tối 23/2.

Danh sách thi đấu

Barca: Ter Stegen, Kounde, Araújo, Alonso (Christensen 67), Alba (Balde 67), Pedri (Roberto 41), De Jong, Kessie (Fati 67), Raphinha (Torres 83), Lewandowski, Gavi.

Man Utd: De Gea, Wan-Bissaka, Varane, Shaw, Malacia, Casemiro, Fred, Sancho (Garnacho 82), Fernandes, Rashford, Weghorst.

Xuân Bình