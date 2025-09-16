Scholes: 'Bruno Fernandes phải đá số 10 của Man Utd'

AnhCựu danh thủ Paul Scholes cho rằng Bruno Fernandes cần được trao vai trò hộ công ở Man Utd, thay vì bị kéo xuống đá tiền vệ trung tâm và hạn chế khả năng sáng tạo.

"Fernandes phải đá số 10, không có gì phải bàn cãi. Cậu ấy cần được tự do ở vị trí của mình thay vì phải chơi thấp hơn và nghĩ nhiều đến việc phòng ngự", Scholes nói với Sky Sports ngày 15/9.

Bruno Fernandes (áo đỏ) trong trận Man Utd gặp Porto ở lượt đầu Europa League trên sân Dragao ở Porto, Bồ Đào Nha ngày 3/10/2024. Ảnh: AP

Trong hệ thống 3-4-3 của HLV đồng hương Ruben Amorim, Fernandes thường cặp đá tiền vệ trung tâm với cầu thủ có thiên hướng phòng ngự - Casemiro hoặc Manuel Ugarte. Trong khi đó, hai cầu thủ đá sau trung phong thường sở hữu tốc độ cao. Vị trí này đang thuộc về Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, Amad Diallo hay mùa trước là Marcus Rashford, Alejandro Garnacho.

Theo Scholes, việc một tiền vệ công bị kéo xuống đá trái sở trường như Fernandes khi đội hình thiếu người là bình thường, nhưng chỉ nên kéo dài vài trận. Nếu bắt Fernandes làm điều đó quá lâu, sự hứng khởi và sáng tạo sẽ mất đi.

"Tôi từng trải qua cả hai vai trò. Khi đá số 10, bạn chỉ nghĩ đến việc tấn công, tạo cơ hội và ghi bàn. Nhưng khi lùi xuống, bạn phải quan tâm đến phòng ngự, đến việc theo kèm, và đó là một tư duy hoàn toàn khác", cựu tiền vệ người Anh phân tích.

Paul Scholes (phải) và HLV Alex Ferguson trong lễ diễu hành chức vô địch Ngoại hạng Anh năm 2013 - lần gần nhất Man Utd đăng quang. Ảnh: EPSN

Scholes dành trọn sự nghiệp khoác áo Man Utd giai đoạn 1993-2013, ghi 155 bàn qua 718 trận, đoạt 11 chức vô địch Ngoại hạng Anh và hai Champions League. Ở cấp độ đội tuyển, Scholes ghi 14 bàn qua 66 trận.

Scholes nhớ lại giai đoạn bản thân buộc phải trở thành tiền vệ kiến thiết lùi sâu dưới thời Alex Ferguson, thay vì thi đấu tự do phía trên như những năm đầu sự nghiệp. Dù thành công, Scholes thừa nhận ông chưa bao giờ thực sự thích thú khi bị bó buộc vào vai trò thiên về kiểm soát và phòng ngự.

Tuy nhiên, Scholes không muốn Fernandes đi theo con đường giống mình, nhấn mạnh tiền vệ người Bồ Đào Nha phải chơi cao hơn để tung ra những đường chuyền quyết định. "Đó là cách Man Utd từng thi đấu, với những đường chuyền tịnh tiến, tấn công, mang lại sự giải trí. Tôi ghét việc phải chuyền về và giờ cũng ghét khi thấy điều đó diễn ra", ông bình luận.

Scholes cũng bày tỏ lo ngại về kỳ vọng dành cho tân binh Benjamin Sesko - tiền đạo chưa ghi bàn nào và bị nghi đi theo vết xe đổ của Rasmus Hojlund tại sân Old Trafford. Ông còn cho rằng Man Utd nên chọn thủ môn dày dạn kinh nghiệm như Emiliano Martinez, thay vì những phương án mạo hiểm.

Khi được hỏi về Ruben Amorim, Scholes thẳng thắn: "Tôi hy vọng nhiều hơn là thực sự tự tin. Tôi thích cách ông ấy nói chuyện, nhưng kết quả hiện tại chưa đủ để mang lại niềm tin lớn".

Kết thúc buổi trò chuyện, Scholes tiếp tục nhấn mạnh Fernandes cần được trở lại vị trí hộ công. "Nếu cứ để Fernandes đá thấp, Man Utd sẽ đánh mất những phẩm chất quan trọng nhất của cậu ấy gần khung thành đối phương", ông nói.

Hồng Duy (theo Sky Sports)