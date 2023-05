Scarlett Johansson suy sụp khi mất vai trong 'Gravity'

Việc để mất vai trong phim "Gravity" khiến Scarlett Johansson đặt nghi vấn về chỗ đứng của bản thân tại Hollywood.

Trong cuộc phỏng vấn với Variety hôm 9/5, minh tinh cho biết cô thấy mất hy vọng về sự nghiệp khi để tuột vai diễn Ryan Stone trong Gravity vào tay đồng nghiệp Sandra Bullock. "Tôi bị từ chối hai vai diễn lớn liên tiếp. Đầu tiên là với Iron Man 2 và sau đó là Gravity. Tôi cực kỳ muốn giành lấy vai trong Gravity nhưng lại thất bại", Johansson nói.

Johansson tại Shepherd Bush, London vào tháng 3/2014. Ảnh: Reuters

Sự việc trên là bước ngoặt khiến cô cân nhắc nghiêm túc về nghiệp diễn. Ngôi sao 38 tuổi cho biết: "Tôi tự đặt câu hỏi rằng liệu bản thân có đang theo đuổi đúng nghề".

Theo IndieWire, ngoài Johansson, Marion Cotillard và Natalie Portman đều tham gia casting Gravity. Tuy vậy, sau cùng, đạo diễn Alfonso Cuaron chọn Sandra Bullock cho vai nữ chính. Gravity có nội dung xoay quanh hành trình níu kéo sự sống ngoài không gian của kỹ sư cơ khí Ryan Stone (Sandra Bullock) và phi hành gia Matt Kowalski (George Clooney) sau khi tàu của cả hai bị một mảnh vỡ vệ tinh phá hỏng. Phim thu về hơn 700 triệu USD ở phòng vé toàn cầu và giành bảy tượng vàng Oscar tại lễ trao giải lần thứ 86 vào năm 2014.

Sau hai tác phẩm Lost in Translation (2003) và Girl With the Pearl Earring (2003) đầu sự nghiệp, Johansson được truyền thông gắn mác "bom sex" và nhận nhiều lời mời tham gia các phim có kịch bản tương tự. Tuy vậy, đó không nằm trong định hướng phát triển con đường diễn xuất của cô. Sự nghiệp của minh tinh sang chương mới vào giữa thập niên 2010 khi gây tiếng vang trong Under the Skin (2013) và Her (2013). "Lúc đó, cảm hứng làm nghề trong tôi đã trở lại. Tôi cảm thấy bớt lo lắng và yêu công việc này hơn", Johansson nói với Variety.

Năm 2010, minh tinh vào vai Black Widow (Natasha Romanoff) trong Iron Man 2 và bước vào vũ trụ Marvel sau khi Emily Blunt rời bỏ dự án. Vai diễn trên biến cô trở thành một trong các nữ diễn viên có thu nhập cao bậc nhất Hollywood. Johansson góp mặt trong tổng cộng chín tác phẩm thuộc công ty phim siêu anh hùng, bao gồm phần phim riêng Black Widow (2021) nói về xuất thân của nữ điệp viên. Black Widow thu về gần 400 triệu USD trên toàn cầu và đánh dấu lần cuối Johansson đóng vai Natasha Romanoff.

Năm nay, diễn viên trở lại màn ảnh rộng trong Asteroid City của đạo diễn Wes Anderson. Phim quy tụ dàn sao như Tom Hanks, Margot Robbie và Jason Schwartzmann, dự kiến ra mắt vào ngày 16/6.

Trailer phim 'Asteroid City' có sự góp mặt của Scarlett Johansson Trailer phim "Asteroid City". Video: Focus Features

Quốc Bảo