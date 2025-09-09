Scaloni: 'Messi cần được tĩnh lặng để quyết định việc dự World Cup'

EcuadorTheo HLV Lionel Scaloni, Lionel Messi sẽ nghỉ trận cuối vòng loại khu vực Nam Mỹ và cần được yên tĩnh để quyết định có dự World Cup 2026 hay không.

Tại họp báo ở ngày 8/9, Scaloni cho biết việc để Messi nghỉ trận làm khách trước Ecuador ở lượt cuối vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ ngày 10/9 là quyết định đồng thuận giữa ông với tiền đạo 38 tuổi. Trước đó, Messi nói rằng HLV muốn anh được nghỉ ngơi, tiết kiệm sức lực và tập trung cùng Inter Miami cho giai đoạn nước rút với mục tiêu vô địch MLS.

Khi được hỏi về việc Messi có dự World Cup 2026 hay không, Scaloni đáp: "Tôi chưa nói chuyện với cậu ấy về việc này, tôi chỉ biết những gì Leo đã nói và tôi tin rằng cậu ấy sẽ cần thời gian để bình tĩnh cân nhắc. Cậu ấy xứng đáng có thêm thời gian để suy nghĩ. Dù Leo quyết định thế nào, mọi thứ cũng sẽ ổn. Chúng ta cần để Leo được tĩnh lặng và không nên nói gì thêm".

Scaloni và Messi thảo luận bên lề một buổi tập của Argentina ở vòng loại World Cup 2026. Ảnh: Reuters

Scaloni cũng thừa nhận chưa quyết định danh sách Argentina dự giải đấu ở Bắc Mỹ năm sau. "Từ đây đến khi World Cup diễn ra vẫn còn nhiều thời gian, nhiều việc có thể xảy ra. Argentina đang có một nền tảng tốt, với một nhóm cầu thủ thường xuyên góp mặt và danh sách sẽ không thay đổi nhiều. Khi nào FIFA thông báo về số cầu thủ chính thức của mỗi đội tuyển dự World Cup, chúng tôi sẽ quyết định", ông cho hay.

Messi gây bất ngờ khi tự đặt dấu hỏi về khả năng dự World Cup 2026, sau trận Argentina hạ Venezuela 3-0 ở trận áp chót vòng loại khu vực Nam Mỹ. "Tôi từng nói, theo logic, việc dự World Cup ở tuổi 39 là điều không dễ. Còn 9 tháng nữa, khoảng thời gian đó vừa gần mà cũng vừa xa, nhưng tôi sẽ sống từng ngày và cố gắng tận hưởng niềm vui", Messi nói với TyC Sports.

Ở tuổi 38, Messi tỏ ra thận trọng khi liên tục bị ảnh hưởng bởi các chấn thương tại Inter Miami, khiến anh phải nghỉ thi đấu nhiều trận và gặp khó khăn khi trở lại. "Khi cảm thấy khỏe, tôi tận hưởng bóng đá. Nhưng nếu không khỏe, hoặc thực sự cảm thấy rất tệ, tôi thà không đến World Cup còn hơn là trở thành gánh nặng. Vì vậy, cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên", thủ quân tuyển Argentina cho biết thêm.

Do Messi nghỉ, trung vệ 37 tuổi Nicolas Otamendi sẽ thay anh đeo băng thủ quân khi Argentina đấu Ecuador.

Với 38 điểm qua 17 trận đã đấu, Argentina chắc chắn đứng nhất vòng loại khu vực Nam Mỹ. Nên Scaloni cam kết sẽ trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ khi làm khách trên sân Guayaquil của Ecuador ngày mai.

"Argentina sẽ có một số thay đổi nhân sự, với những cầu thủ ít được ra sân mọi khi lần này đá chính. Nhiều cầu thủ trẻ cũng tiến bộ gần đây, giúp đội có thêm nhiều lựa chọn hơn, và quan trọng là cách chơi, bản sắc của Argentina sẽ không đổi, bất kể chúng tôi chọn ai ra sân", HLV 47 tuổi nói.

Hà Phương (theo Ole)