Sáu phim truyền hình giúp học giọng Anh-Mỹ chuẩn

Nếu muốn học nhiều từ vựng miêu tả ngoại hình, bạn nên xem Friends, còn Law & Order sẽ giúp tăng hiểu biết về ngành luật.

Khi học tiếng Anh hay bất kỳ ngôn ngữ nào, việc phát âm chính xác là yếu tố quan trọng giúp người học giao tiếp hiệu quả. Với tiếng Anh, bạn có thể học nhiều cách phát âm, theo từng nước bản xứ, ví dụ Anh-Anh, Anh-Mỹ hay Anh-Australia.

Nếu bạn đang hoặc sẽ đến Mỹ sinh sống, học tập, việc học giọng Anh - Mỹ sẽ giúp giao tiếp thuận lợi hơn. Dĩ nhiên, chất giọng có thể thay đổi tùy theo vị trí địa lý nhưng với giọng Mỹ phổ thông, chất giọng được sử dụng nhiều trên phim ảnh, truyền hình, phần lớn dân số Mỹ đều có thể hiểu tiếng Anh của bạn.

Dưới đây là sáu bộ phim truyền hình có thể giúp bạn học giọng Anh-Mỹ phổ thông hiệu quả.

Friends (1994-2004)

Friends là một trong những bộ phim truyền hình ăn khách nhất mọi thời đại, kéo dài 10 mùa với hơn 200 tập phim, mỗi tập 30 phút. Phim kể về cuộc sống, sự phát triển của sáu người bạn tại thành phố New York. Để học tiếng Anh, bạn có thể theo dõi và nhại theo bốn nhân vật chính, Rachel, Chandler, Phoebe hoặc Monica, bởi Ross hay phàn nàn và Joey có giọng của cộng đồng người Mỹ gốc Italy.

Qua 10 mùa phim, bạn sẽ học được rất nhiều cách gọi cafe, với vô vàn phân cảnh ở quán cafe giả tưởng Central Perk, đồng thời học cách miêu tả người khác thông qua nhiều đoạn hội thoại về bạn trai, bạn gái của nhân vật.

Các diễn viên trong phim Friends. Ảnh: SantaBanta

Grey’s Anatomy (từ 2007 đến nay)

Bộ phim truyền hình xoay quanh câu chuyện của các bác sĩ từ thực tập, nội trú đến phụ trách, sử dụng nhiều từ ngữ về ngành y tế cũng như từ ngữ đời sống, quan hệ xã hội bình thường giữa các nhân vật. Một số nhân vật như Meredith hay Derek đều có chất giọng Mỹ phổ thông, phát âm rõ ràng sẽ giúp bạn luyện nghe tiếng Anh khá tốt.

Glee (2009-2015)

Hát là cách học ngoại ngữ, đặc biệt về từ vựng. Điều này khiến bộ phim truyền hình Glee về câu lạc bộ nhạc kịch của trường cấp 3 giả tưởng Willian McKinley trở thành nguồn tài liệu học tiếng Anh rất tốt. Các nhân vật như thầy Shuster, Finn, Kurt, Quinn hay Sue đều có chất giọng rõ ràng, dễ nghe kể cả khi nói lẫn khi hát, giúp bạn có những khoảnh khắc học tiếng Anh cũng như giải trí thú vị.

The Office (2005 - 2013)

Đây là bộ phim tài liệu giả tưởng hài, kể về văn phòng của một công ty giấy in ở Pennsylvania với chất giọng dễ hiểu. Phim hài mà không có âm thanh cười ở tiếng nền và cũng không được ghi hình với khán giả xem trực tiếp. Do đó, The Office có những đoạn hội thoại dễ nghe. Các nhân vật thường xuyên nhìn trực tiếp vào máy quay, tạo cảm giác như đang trò chuyện trực tiếp với khán giả.

Law & Order (1990-2010)

Bộ phim xoay quanh chủ đề tội phạm, theo chân một đội cảnh sát điều tra trong quá trình bắt giữ tội phạm và các luật sư, thẩm phán khi xét xử ở tòa án. Diễn viên có chất giọng Mỹ khác nhau từ khắp vùng miền với nhiều đoạn hội thoại dài, chi tiết về các chủ đề khó như luật pháp, hình sự. Sau khi xem Law & Order, bạn sẽ nắm vững tiếng Anh trong ngành luật, ngành được coi khó nhất về mặt ngôn ngữ.

How It’s Made (từ 2001 đến nay)

Đây là chương trình giáo dục về cách thực phẩm, công cụ gia đình, máy móc... được tạo ra trong các nhà máy. Chương trình này được thuyết minh bởi người bản xứ của cả Canada và Mỹ với chất giọng tương đối giống nhau. Với thuyết mình rõ ràng, sử dụng ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu, người xem, dù là trẻ em hay người lớn, đều sẽ học được nhiều điều mới.

Qua chương trình này, các bạn học ngoại ngữ còn có thể tìm hiểu thêm về quy trình sản xuất công nghiệp trong khi học thêm về tiếng Anh.

Phan Nghĩa (Theo Spoken English Practice)