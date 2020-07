Sáu tiểu thuyết thiếu nhi giúp tăng từ vựng tiếng Anh

Nếu muốn học từ vựng liên quan đến tình bạn, bạn không nên bỏ qua tiểu thuyết thiếu nhi James and the Giant Peach và Charlotte’s Web.

Đọc sách được coi là một trong những phương pháp hiệu quả nhất để học ngoại ngữ, đặc biệt là xây dựng vốn từ vựng. Với những người mới học tiếng Anh, muốn làm quen với đọc sách, tiểu thuyết thiếu nhi là lựa chọn tốt vì loại sách này có độ khó ngôn ngữ phù hợp, nội dung trực quan và cốt truyện dễ hiểu.

Sau đây là sáu tiểu thuyết thiếu nhi bằng tiếng Anh để bạn nâng cao vốn từ vựng.

Charlotte’s Web (Mạng nhện của Charlotte) - E.B. White

Tiểu thuyết thiếu nhi kinh điển của E. B. White, xuất bản năm 1952, được yêu thích bởi nhiều thế hệ bạn đọc, gồm cả trẻ em và người lớn. Truyện kể về tình bạn giữa chú lợn nông trại Wilbur và người bạn nhện Charlotte. Khi Wilbur bị gia đình chủ nông trại lên kế hoạch làm thịt, Charlotte đã dùng mạng nhện để viết những thông điệp đề cao Wilbur với gia đình chủ, hy vọng cứu bạn. Đây là câu chuyện phù hợp với cảm xúc của cả trẻ nhỏ lẫn người trưởng thành.

Câu chuyện thành công đến mức vào năm 2000, tạp chí Publishers Weekly đã đánh giá Charlotte’s Web là tiểu thuyết thiếu nhi bán chạy nhất mọi thời đại. Qua Charlotte’s Web, bạn sẽ học được nhiều từ vựng, như "blissful" (tột cùng hạnh phúc), "enchanted" (như có phép thuật), "amused" (thấy vui vẻ, được tiêu khiển)...



Charlie and the Chocolate Factory (Charlie và nhà máy Chocolate) - Roald Dahl

Xuất bản năm 1964, Charlie and the Chocolate Factory kể về cậu bé Charlie nghèo khổ. Một ngày, cậu nhận được "tấm vé vàng" tham quan nhà máy Chocolate diệu kỳ của Willy Wonka. Tuy nhiên, chuyến tham quan không như dự kiến của Charlie khi bi kịch lần lượt xảy ra với những bạn đồng hành tham lam của cậu. Dù vậy, Charlie và ông của cậu đã tận hưởng một ngày ở đây, xem toàn bộ nhà máy Chocolate bí ẩn và ăn rất nhiều kẹo.

Bạn đọc sẽ học được nhiều từ mới như "enormous" (to lớn vĩ đại), "dozing" (ngủ gật), "scrumptious" (vô cùng ngon)...

James and the Giant Peach (James và quả đào khổng lồ) - Roald Dahl

Xuất bản năm 1961, James and the Giant Peach kể về một cậu bé mồ côi người Anh tên James. Trong chuyến phiêu lưu với những người bạn côn trùng to lớn trên một quả đào khổng lồ trên biển, James phải học cách tồn tại khỏi nhiều thử thách, ví dụ cá mập tấn công. Cuối cùng, James nhận ra quả đào khổng lồ đang đưa cả nhóm đến thành phố New York, Mỹ, nơi cậu có thể bắt đầu một cuộc đời mới hạnh phúc hơn.

Qua câu chuyện, bạn sẽ học thêm những từ ngữ James đã dùng trong suốt cuộc hành trình, như "jiffy" (nhanh chóng), "nuisance" (một người phiền phức), "ramshackle" (xập xệ)...

Cuốn tiểu thuyết James and the Giant Peach. Ảnh: Jam Art Prints

The Lion, the Witch and the Wardrobe (Sư tử, Phù thủy, và cái tủ áo) - C.S. Lewis

Đây là quyển sách đầu tiên của bộ truyện nổi tiếng The Chronicles of Narnia (Biên niên sử Narnia), được xuất bản vào năm 1950. Truyện kể về bốn đứa trẻ nhà Pevensie được di tản về miền quê Anh trong thế chiến thứ hai.

Trong một ngày khám phá căn nhà này, Lucy, em út trong bốn anh chị em, bước vào một cái tủ áo và vô tình lạc vào thế giới pháp thuật Narnia. Lucy sau đó dẫn các anh chị vào thế giới này và tất cả bước vào cuộc phiêu lưu để giải phóng thế giới Narnia khỏi phù thủy Trắng độc ác.

Qua cuộc phiêu lưu của bốn anh chị em Pevensie, bạn sẽ học được nhiều từ mới như "muffler" (khăn quàng cổ), "inquisitive" (ham học hỏi), "jollification" (ăn mừng, vui vẻ)...



Bridge to Terabithia (Đường tới Terabitha) - Katherine Paterson

Đây là câu chuyện xúc động về hai em nhỏ lớp 5, Jess và Leslie, cùng thế giới tưởng tượng của các em trong khu rừng gần nhà tên là Terabithia. Một ngày, khi Jess đi vắng, Leslie đi vào khu rừng một mình và gặp tai nạn. Bạn đọc sẽ học nhiều từ vựng thú vị như "worship" (thờ cúng), "scalding" (rất nóng, rất mạnh), "cliff" (mỏm đá)...



Alice’s Adventures in Wonderland (Alice ở xứ sở diệu kỳ) - Lewis Carroll

Quyển tiểu thuyết này của nhà văn Lewis Carroll, được xuất bản năm 1865, vẫn có ảnh hưởng lớn đến văn hóa đại chúng. Những năm qua, nhiều ấn bản và phim chuyển thể tiếp tục được sản xuất dựa trên nguyên tác này.

Truyện kể về cô bé Alice một hôm đang ngồi cạnh chị gái bên bờ sông thì thấy chú thỏ lạ kỳ và đuổi theo. Qua đó, Alice lạc đến một thế giới pháp thuật diệu kỳ có tên Wonderland, nơi bé phải trải qua nhiều cuộc phiêu lưu để tìm đường về nhà.

Với sự nổi tiếng từ những năm 1860, Alice’s Adventures in Wonderland đã để lại nhiều dấu ấn trong văn hóa Anh, đặc biệt về mặt ngôn ngữ. Những cách nói như "down the rabbit hole", diễn tả một cơ hội, một cuộc phiêu lưu không ngờ tới, đã đi vào văn hóa đại chúng Anh.

Bạn đọc còn có thể tìm thấy nhiều cách diễn đạt, từ vựng quen thuộc trong tiếng Anh, ví dụ "shrinking" (thu nhỏ), "eagerly" (hăng hái), "remarkable" (đáng chú ý, đáng kể)...

Phan Nghĩa (Theo Spoken English Practice)