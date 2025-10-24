Sau nhổ răng khôn, người đàn ông uống nước chảy ngược lên mũi

Tây NinhSau khi nhổ răng khôn, người đàn ông 47 tuổi gặp biến chứng khiến nước uống chảy ngược lên mũi gây viêm xoang kéo dài.

Tình trạng này kéo dài nhiều tháng, người đàn ông đau đầu, nặng mặt, nhức hai bên hốc mắt và nghẹt mũi, chảy dịch hôi tái phát nhiều lần. Ảnh chụp CT hàm mặt bệnh nhân cho thấy có lỗ thủng vùng răng số 18 (răng khôn ở hàm trên bên phải, là răng thứ 8 và là răng trong cùng của cung hàm) thông vào xoang hàm. BS.CK1 Phạm Ngọc Thái Sơn, Phòng khám Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Long An, đánh giá đây là nguyên nhân khiến người bệnh mỗi khi uống nước bị trào ngược lên mũi, gây viêm xoang kéo dài, nghẹt mũi, đau đầu và nặng vùng mặt.

Bệnh nhân được phẫu thuật tạo hình đóng lỗ thủng bằng ghép cân cơ thái dương. Êkíp mổ bóc tách lấy một mảnh cân cơ thái dương ghép vào vùng lỗ thủng, sau đó dùng niêm mạc vùng khẩu cái và niêm mạc tại chỗ để đóng lỗ thủng, tái tạo cấu trúc và ngăn thông thương giữa miệng - xoang. Vài ngày sau mổ, sức khỏe bệnh nhân cải thiện rõ rệt, hết nghẹt mũi, không còn chảy dịch, đường thở thông thoáng trở lại.

Bác sĩ phẫu thuật tạo hình đóng lỗ thủng bằng ghép cân cơ thái dương cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Nhổ răng khôn là một tiểu phẫu nhưng nếu thực hiện tại cơ sở không đảm bảo vô khuẩn hoặc bác sĩ chưa có kinh nghiệm thì có nguy cơ xảy ra biến chứng. Thủng xoang hàm là một trong những biến chứng nghiêm trọng có thể xảy ra khi nhổ răng khôn hàm trên, theo bác sĩ Sơn.

Xoang hàm trên là một cấu trúc rỗng, có vai trò thông khí và cộng hưởng giọng nói, nằm khá sát các răng răng số 6, 7, 8, chỉ cách một bản xương rất mỏng. Khi thao tác nhổ răng không chính xác hoặc dụng cụ tác động quá mạnh, bản xương này bị vỡ tạo nên một lỗ hổng giữa miệng và khoang xoang, khiến vi khuẩn dễ dàng xâm nhập dẫn đến nhiễm trùng và viêm xoang hàm mạn tính.

Bác sĩ khuyến cáo nên nhổ răng khôn ở cơ sở nha khoa uy tín, đủ thiết bị để đảm bảo an toàn. Nếu có dấu hiệu bất thường sau nhổ răng như đau nhức kéo dài, nghẹt mũi, nước trào ngược lên mũi, mũi chảy dịch hôi... cần đến cơ sở y tế khám kịp thời.

Mỹ Ý