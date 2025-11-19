​Sau khi thức giấc nên đánh răng hay uống nước trước?

Tôi nghe nói sáng thức dậy nên uống nước trước khi đánh răng để tận dụng được nguồn lợi khuẩn, việc này có đúng không? (Ngân, 30 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Nước là một trong những thành phần cơ bản và cần thiết cho con người, chiếm 60-70% trọng lượng cơ thể. Hàng ngày, cơ thể mất nước qua mồ hôi, hơi thở, nước tiểu và lượng nước được bù đắp qua thức ăn, các loại nước uống, sữa.

Giấc ngủ đêm ở người trưởng thành từ 7-8 tiếng, trong thời gian này cơ thể giảm thấp quá trình trao đổi các chất và nước, do đó khi ngủ dậy bạn thường thấy nước tiểu sậm màu hơn.

Uống một cốc nước vào buổi sáng không những giúp bù nước, lọc thận tốt hơn, cải thiện chức năng ruột, mà còn khiến tinh thần sảng khoái. Bên cạnh đó, uống nước trước khi ăn làm giảm lượng calo tiêu thụ, góp phần giảm cân, cung cấp độ ẩm cho làn da. Do vậy, chúng ta luôn cần cung cấp đầy đủ lượng nước trong ngày để đảm bảo cơ thể hoạt động tối ưu.

Còn mục đích của việc đánh răng là giúp loại bỏ các mảng bám thức ăn, vi khuẩn trên răng và trong khoang miệng, vì vậy thời điểm đánh răng tốt nhất là khoảng 30 phút sau các bữa ăn.

Bình thường, trong khoang miệng luôn tồn tại các vi khuẩn thường trú, giúp cân bằng môi trường, hỗ trợ tiêu hóa thức ăn, đồng thời kìm hãm các nhóm vi khuẩn gây bệnh. Sự phát triển quá mức của nhóm vi khuẩn nào cũng đem đến vấn đề mất cân bằng.

Việc uống nước trước hay sau khi đánh răng chưa được chứng minh khác biệt rõ ràng về hiệu quả. Vì vậy, để có một hàm răng chắc khỏe, hơi thở thơm tho và cơ thể lành mạnh, chúng ta cần sinh hoạt điều độ, tránh các thức ăn nhiều đường, vệ sinh răng miệng thường xuyên và đúng cách, uống nước ngay cả khi chưa có cảm giác khát.

ThS.BS Lê Thị Lan Hương

Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM - Cơ sở 3