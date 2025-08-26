Startup AI Việt Nam vào danh sách 'đáng theo dõi' tại châu Á

AI Hay, startup phát triển nền tảng AI tạo sinh kết hợp mạng xã hội, là công ty công nghệ Việt Nam duy nhất trong danh sách Asia 100 to Watch năm nay.

Trong bảng xếp hạng do Forbes vừa công bố, Việt Nam có hai đại diện gồm AI Hay trong lĩnh vực công nghệ tiêu dùng và Kamereo thuộc lĩnh vực thương mại điện tử, bán lẻ.

Asia 100 to Watch là danh sách 100 công ty đáng theo dõi được Forbes thực hiện thường niên 5 năm qua, hướng tới nhóm doanh nghiệp khởi nghiệp, với doanh thu hàng năm không quá 50 triệu USD. Kết quả dựa trên các bài thi trực tuyến, đánh giá tính tác động, đóng góp cho ngành và khu vực, cùng tiềm năng mô hình kinh doanh, sự đổi mới, thành tích tăng trưởng, khả năng thu hút vốn đầu tư.

Năm nay, doanh nghiệp có tên trong danh sách đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó Ấn Độ dẫn đầu với 18 công ty, Singapore và Nhật Bản cùng có 14 công ty, Trung Quốc 9 công ty, Indonesia và Hàn Quốc 8 công ty. Việt Nam có hai đại diện, giảm so với mức bốn năm ngoái, nhưng đã có sự xuất hiện của công ty công nghệ. Các năm trước, doanh nghiệp Việt trong danh sách chủ yếu thuộc nhóm thương mại điện tử, sản xuất.

AI Hay thành lập năm 2022, với Giám đốc Trần Quang Đức, phát triển mạng xã hội hỏi đáp sử dụng AI tạo sinh. Theo Forbes, chatbot tiếng Việt này dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn độc quyền, có thể nhận diện các mẫu ngôn ngữ và bối cảnh văn hóa, cũng như theo dõi hành vi người dùng để tạo ra câu trả lời từ nội dung được chọn lọc.

"Ứng dụng di động này chủ yếu được sử dụng bởi học sinh, cho phép các em chụp ảnh bài tập và nhận hướng dẫn từng bước cho các môn học như toán, văn và viết luận", mô tả có đoạn.

Đội ngũ điều hành AI Hay. Ảnh: Nhựt Nam

AI Hay là một trong những thành viên đầu tiên của Liên minh AI Âu Lạc. Vào tháng 7, doanh nghiệp huy động được 10 triệu USD trong vòng gọi vốn Series A do Argor Capital dẫn đầu, nâng tổng số tiền gọi vốn lên hơn 18 triệu USD. AI Hay cũng liên tục nằm trong top ứng dụng được tải nhiều tại Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục.

Theo Forbes, việc gọi vốn cho các doanh nghiệp tại châu Á đang có xu hướng sôi động trở lại, sau quãng thời gian ảm đạm cuối năm 2024. Các nhà đầu tư chuộng những lĩnh vực tăng trưởng nhanh như công nghệ sinh học, công nghệ vũ trụ, công nghệ xanh, chẳng hạn doanh nghiệp phát triển liệu pháp chỉnh sửa gen để trị bệnh, sản xuất vật liệu mới cho pin lithium-ion, hệ thống đẩy mới cho tàu vũ trụ. Trong danh sách 100 công ty vừa công bố, tổng số vốn huy động được đạt gần 3 tỷ USD, cao hơn so với mức 2 tỷ USD của nhóm năm ngoái.

Theo báo cáo do Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia NIC vào tháng 4, Việt Nam có số startup AI tạo sinh chiếm 27% tổng dự án ở khu vực ASEAN. Họ huy động được 780 triệu USD năm 2024, xếp thứ hai khu vực sau Singapore. Lĩnh vực này được kỳ vọng trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững tại Việt Nam, với quy mô đóng góp dự kiến đạt 120-130 tỷ USD năm 2040, trong đó hệ sinh thái khởi nghiệp được đánh giá là một thành phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế.

Lưu Quý