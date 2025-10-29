Sau cưới 4 tháng, có người đến đòi tôi mới biết nhà chồng nợ 2 tỷ đồng

Nhà chồng giấu tôi chuyện nợ nần. Dù không hỏi han gì đến tiền bạc, nhưng tôi vẫn thấy bất an.

Tôi vừa lấy chồng được 4 tháng. Trước khi cưới, tôi cứ nghĩ mình may mắn vì gặp được người hiền lành, biết quan tâm. Gia đình chồng được tiếng hoàng, bố mẹ chủ vựa rau củ, chuyên thu mua nông sản của người trong xã.

Cưới xong, chúng tôi ở chung với bố mẹ anh, tôi đi làm cách nhà 7 km. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến một buổi chiều, có một nhóm 5 người đến nhà đòi nợ, nói nhà chồng tôi vay hơn 2 tỷ và đã khất lãi của họ vài tháng nay. Bố chồng bảo tôi đi chỗ khác để ông nói chuyện với chủ nợ.

Buổi tối, họp gia đình, tôi mới biết căn nhà cũng bị cầm cố, hai chiếc xe tải chở hàng cũng sắp đem bán. Chuyện nợ nần, mọi người trong nhà đều biết trừ tôi.

Tối đó, tôi hỏi riêng chồng thì anh bảo đang xoay xở, "chuyện sẽ ổn thôi", nhưng tôi biết anh cũng đang rối vì khoản nợ quá lớn. Tôi vừa giận, vừa thương, nhưng cảm giác không biết gì khiến tôi không ngủ được. Giờ cưới chưa đầy nửa năm mà nợ ngập đầu.

Tôi kể chuyện này với nhà mẹ đẻ, thì mẹ tôi nói "nợ nhà chồng, chắc họ xoay xở được mới không cho con biết, bận tâm làm gì". Đúng là từ ngày về nhà chồng, bố mẹ chồng không hỏi han gì chuyện tiền bạc với tôi, nhưng sau khi biết được chuyện nợ nần, tôi cảm thấy bất an.

Tôi chỉ mong được cho lời khuyên rằng trong tình huống này, tôi nên làm gì?

Dung