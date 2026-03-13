Sau bê bối kiện tụng, Xiaomi thiết kế lại nắp ca-pô

Nắp ca-pô có hai đường hút gió vốn bị đánh giá là "vô tác dụng" được Xiaomi nâng cấp miễn phí cho người dùng.

Xiaomi mở đăng ký nâng cấp phần cứng khí động học miễn phí cho mẫu SU7 Ultra trang bị nắp ca-pô bằng sợi carbon tùy chọn. Dịch vụ này, bắt đầu từ ngày 10/3, bao gồm việc lắp đặt thêm hai van khí động học bên trong hệ thống ống dẫn khí của nắp ca-pô nhằm tối ưu độ ổn định ở tốc độ cao, theo IThome.

Nâng cấp này thay đổi cấu trúc bên trong của các ống dẫn khí phía trước. Các van mới này hoạt động song song với lưới tản nhiệt chủ động của xe để điều chỉnh luồng không khí vào khoang trước một cách thông minh. Theo tài liệu hướng dẫn sử dụng, hệ thống này được kích hoạt trong chế độ Track hoặc ở tốc độ trên 150 km/h. Bằng cách điều hướng luồng không khí chính xác hơn, bản nâng cấp làm tăng lực ép xuống tổng thể của xe, mặc dù Xiaomi lưu ý rằng điều này sẽ dẫn đến mức tiêu thụ năng lượng tăng nhẹ.

Phản hồi ban đầu từ những người sở hữu xe đã trải qua quá trình lắp đặt kéo dài 2-3 giờ cho thấy phần cứng có thể nhìn thấy bên trong phần hút gió của nắp ca-pô bằng sợi carbon. Động thái này diễn ra sau một thời kỳ tranh cãi vào năm 2025 về hiệu quả hoạt động của nắp ca-pô thông gió, dẫn đến nhiều tranh chấp pháp lý.

Xe điện Xiaomi SU7 Ultra với nắp ca-pô có hai khe hút gió. Ảnh: XLLD

Vụ tranh cãi bắt đầu ngay sau khi chiếc xe ra mắt vào đầu năm 2025, khi người mua phát hiện ra nắp ca-pô bằng sợi carbon tùy chọn trị giá 42.000 nhân dân tệ (5.810 USD) về cơ bản chỉ mang tính trang trí.

Được quảng cáo là bản sao hiệu suất cao của nguyên mẫu Nurburgring, thiết kế được quảng cáo là có "ống dẫn khí kép" để làm mát bánh xe và pin. Tuy nhiên, các cuộc thử nghiệm độc lập cho thấy không có kênh dẫn khí kép nào hoạt động bên trong, gây ra một "cuộc khủng hoảng niềm tin" lớn trong số hơn 400 chủ sở hữu.

Hậu quả pháp lý đã dẫn đến sự chia rẽ đáng kể giữa các tòa án Trung Quốc. Vào tháng 10/2025, tòa án ở Tô Châu phán quyết chống lại Xiaomi trong một vụ kiện "quảng cáo sai sự thật" mang tính bước ngoặt, yêu cầu bồi thường gấp ba lần.

Tuy nhiên, đến tháng 2 vừa qua, Xiaomi giành một chiến thắng lớn ở Trường Sa, nơi tòa án phán quyết rằng các thuật ngữ tiếp thị như "luồng khí hiệu quả cao" về mặt kỹ thuật không phải là sai sự thật. Bản nâng cấp phần cứng mới nhất này dường như là một động thái hòa giải về mặt kỹ thuật để giải quyết các vụ kiện còn lại.

SU7 Ultra được định vị là một mẫu xe hiệu năng cao, cạnh tranh trực tiếp với Zeekr 001 FR và Porsche Taycan Turbo GT. Việc thay đổi thông qua các bản cập nhật phần cứng sau khi mua xe phản ánh chiến lược của Xiaomi trong việc xử lý phần cứng với chu kỳ hỗ trợ lặp đi lặp lại "giống điện thoại thông minh".

Theo CarNewsChina, mặc dù sở hữu hiệu năng cao, mẫu xe này vẫn phải đối mặt với môi trường đầy thách thức, với doanh số hàng tháng được báo cáo chỉ 45 chiếc vào tháng 1.

SU7 Ultra sử dụng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian (AWD) với ba môtơ sản sinh công suất 1.526 mã lực. Xe được xây dựng trên nền tảng điện áp cao có khả năng sạc với tốc độ tối đa. Bộ pin công suất cao chuyên dụng từ CATL, sử dụng công nghệ pin Kirin được tối ưu hóa cho tốc độ xả cao khi sử dụng trên đường đua. Mặc dù tác động cụ thể đến phạm vi hoạt động năm 2026 từ các cánh gió mới chưa được định lượng, mẫu xe tiêu chuẩn hướng đến phạm vi hoạt động theo chuẩn CLTC trên 600 km.

Mỹ Anh