Sáu ấn phẩm kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ

Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu cuốn "Kí họa trong chiến hào'' của họa sĩ Phạm Thanh Tâm (1932-2019), được ông viết khi tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ với tư cách phóng viên chiến trường báo Quyết Thắng của Đại đoàn pháo binh 351.

Năm 2005, nhật ký được dịch ra tiếng Anh và in thành sách cùng các tranh kí họa ông vẽ trong chiến dịch Điện Biên Phủ, có tên Drawing Under Fire: War diary of a young Vietnamese artist, do Nhà xuất bản Asia Ink phát hành. Đơn vị này nhận định: ''Những bức kí họa của Phạm Thanh Tâm là tư liệu hiếm hoi còn sót lại từ chiến trường. Những hình ảnh mong manh trên những trang sổ tay khiến ta cảm nhận được tài hoa phác họa cái đẹp của một họa sĩ trẻ trung trong một trận chiến mà nhà báo Bernard B. Fall gọi là 'một góc địa ngục'''.

Ngoài ra, Nhà xuất bản Kim Đồng còn cung cấp nhiều tác phẩm dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, như ''Mùa ban thay áo'' (Phan Đức Lộc), ''Người tù binh da đen'' (Nguyễn Đình Thi), ''Kéo pháo'' (Chu Phác), sách tranh ''Kể chuyện Điện Biên Phủ''.