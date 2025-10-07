Sạt lở vùi lấp hai vợ chồng trong chòi canh ở Thanh Hóa

Ông Lương Văn Chính và vợ đang ngủ trong chòi canh rẫy ở xã Mường Lát thì hàng trăm m3 đất đá ụp xuống vùi lấp, nhiều giờ sau thi thể hai người mới được tìm thấy.

Ông Lương Văn Chính, 54 tuổi, và vợ là bà Lò Thị Pun, 48 tuổi, trú bản Đoàn Kết, xã Mường Lát, ở lại trông nương lúa trên quả đồi phía sau bản. Rạng sáng 7/10, một vết sạt lở lớn bất ngờ từ sườn đồi ụp xuống, tràn qua chòi canh, vùi lấp hai người.

Sáng sớm, người dân đi qua phát hiện khu vực bị sạt và báo chính quyền. UBND xã Mường Lát cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn huy động lực lượng tìm kiếm trong điều kiện mưa lớn, địa hình dốc, nhiều đá.

Đến trưa, thi thể hai nạn nhân được tìm thấy dưới lớp đất đá, cơ thể có nhiều thương tích. Chính quyền đã bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Bộ đội biên phòng và người dân tháo dỡ căn nhà bị sập tại xã Mường Lát. Ảnh: Tây Tiến

Cùng thời điểm, nhiều nơi ở huyện Mường Lát xuất hiện mưa lớn gây ngập cục bộ, sạt lở tại một số khu vực đồi núi, ven suối. Ở bản Chiên Pục, một số nhà dân bị sập, hư hỏng tài sản; lực lượng chức năng di dời các hộ trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

Bão Matmo đổ bộ Quảng Tây (Trung Quốc) rạng sáng 6/10, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, gây mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Cơ quan khí tượng dự báo trong hai ngày 6-7/10, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa 100-200 mm, cục bộ trên 300 mm; khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa 50-150 mm, có nơi trên 200 mm.

