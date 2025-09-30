Sạt lở, ngập lụt ở miền Bắc và Trung sau bão Bualoi

Tại tỉnh Lào Cai, sáng 30/9 mưa to 70-150 mm, có nơi trên 250 mm, gây lũ quét, sạt lở đất. Mực nước sông Hồng dâng cao làm nhiều tuyến phố ven sông ở phường Yên Bái ngập. Ảnh: Đình Ngọc
Nước ngập gần hết tầng một của nhiều nhà cao tầng trên đường Thanh Niên, phường Yên Bái. Nhiều người dân phải tránh trú ở trên tầng cao. Ảnh: Facebook/Page Yên Bái
Nước ngập tới nóc xe tải dừng đỗ trên đường Yết Kiêu, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Facebook/Page Yên Bái
Cầu treo tại Bản Cơm bị hư hỏng nặng, mố cầu xói lở và mặt cầu gấp khúc. Chính quyền xã đã tổ chức di dời khẩn cấp 28 hộ dân ra khỏi các khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đất và ngập lụt để đảm bảo an toàn. Ảnh: Nghi Hoang Trinh
Tỉnh Cao Bằng ghi nhận 18 điểm sạt lở và 30 điểm bị ngập úng. Trong ảnh sông Bằng Giang qua phường Thục Phán nước dâng cao ngập hết các tuyến đường ven sông. Ảnh: Khương Đặng
Xóm Mã Quan 1, Bản Đon, thuộc xã Hòa An thuộc vùng trũng thấp của Cao Bằng, lực lượng chức năng phải đưa thuyền phao vào sơ tán dân. Ảnh: Bộ CHQS Cao Bằng
Tại tỉnh Tuyên Quang, mưa lớn kéo dài từ đêm khiến nước lũ dâng nhanh, gây thiệt hại về tài sản. Tại các xã Ngọc Đường, Lực Hành, Kim Bình, Bạch Ngọc, Bằng Lang, Thượng Sơn, nhiều hộ dân bị tốc mái nhà, cây cối và hoa màu gãy đổ. Nhiều tuyến đường ngập úng, sạt lở gây ùn tắc. Một số địa bàn bị cô lập do nước lũ dâng cao.
Trong ảnh, lực lượng chức năng xã Lực Hành hỗ trợ học sinh và người dân di chuyển khỏi vùng ngập. Ảnh: Hạ Hòa
Khoảng 7h15, mưa lớn gây sạt lở đất vùi lấp một hộ gia đình làm 4 người mất tích tại thôn Má Lầu A, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Triệu Nghi
Tỉnh Phú Thọ, đến sáng nay có 379 nhà dân bị hư hỏng, tốc mái, ngập, sạt lở đất; 780 hộ dân (gần 3.400 nhân khẩu) đã được sơ tán. Hơn 320 ha thủy sản bị ngập, tràn bờ; gần 2.000 ha lúa, hoa màu và cây trồng khác bị thiệt hại, 95 điểm bị sạt lở.
Lực lượng chức năng hỗ trợ di chuyển thóc gạo, tài sản, vật nuôi của bà con đến nơi an toàn. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ
Ba ngày qua, tỉnh Thanh Hóa mưa lớn khiến hàng nghìn hộ dân ở xã Nông Cống ngập sâu, có nơi gần 2 m. Ảnh: Lê Hoàng
Anh Nguyễn Hữu Ba, 32 tuổi, ở xóm Thái Hòa, xã Nông Cống chèo chiếc bè kết bằng 4 thân cây chuối để di chuyển ra khỏi vùng ngập lụt và mua đồ dùng thiết yếu cho gia đình.
Thống kê đến 13h hôm nay, bão Bualoi gây tổ hợp thiên tai bão, lũ, sạt lở đất từ Bắc Trung Bộ trở ra miền núi phía Bắc làm 26 người chết, 22 người mất tích và có thể còn gia tăng. Ảnh: Lê Hoàng
Nhóm phóng viên