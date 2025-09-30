Sạt lở, ngập lụt ở miền Bắc và Trung sau bão Bualoi

Tại tỉnh Tuyên Quang, mưa lớn kéo dài từ đêm khiến nước lũ dâng nhanh, gây thiệt hại về tài sản. Tại các xã Ngọc Đường, Lực Hành, Kim Bình, Bạch Ngọc, Bằng Lang, Thượng Sơn, nhiều hộ dân bị tốc mái nhà, cây cối và hoa màu gãy đổ. Nhiều tuyến đường ngập úng, sạt lở gây ùn tắc. Một số địa bàn bị cô lập do nước lũ dâng cao.

Trong ảnh, lực lượng chức năng xã Lực Hành hỗ trợ học sinh và người dân di chuyển khỏi vùng ngập. Ảnh: Hạ Hòa