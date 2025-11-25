Đèo Prenn cửa ngõ Đà Lạt thông trở lại

Lâm ĐồngĐèo Prenn đã được khắc phục các điểm sạt lở, nứt mặt đường và cho phép xe chạy từ 13h ngày 25/11, trừ ôtô tải để đảm bảo an toàn.

Theo Sở Xây dựng Lâm Đồng, đơn vị thi công đã gia cố và xử lý bề mặt, nền đường đủ điều kiện cho xe qua tạm thời. Tuy nhiên, trong bối cảnh mưa bão phức tạp, cơ quan này khuyến cáo tài xế hạn chế đi qua đèo lúc mưa lớn, ban đêm hoặc khi sương mù dày; đồng thời cần giảm tốc, quan sát kỹ hiện trạng và tuân thủ chỉ dẫn phân luồng.

Mặt nền đường khu vực sạt lở đang được khắc phục, xe được lưu thông mặt đường phía taluy dương. Ảnh: Khánh Hương

Đèo Prenn dài 7,27 km, nối quốc lộ 20 với trung tâm Đà Lạt, vừa được nâng cấp 552 tỷ đồng và vận hành từ đầu năm 2023. Hôm 17/11, khu vực gần thác Datanla bị sạt lở taluy âm, khiến đoạn mặt đường khoảng 100 m nứt - sụt lún, sau đó mở rộng thành các vết nứt kéo dài 300 m.

Các xe đã được qua lại trên tuyến đường đèo Prenn. Ảnh: Hoài Thanh

Mưa lớn kéo dài những ngày qua cũng khiến nhiều tuyến trọng yếu ra vào Đà Lạt bị sạt lở, như đèo Mimosa bị xé toạc đoạn 70 m sâu gần 40 m, quốc lộ 20 qua đèo D’ran lún nứt và đèo Khánh Lê sạt trượt, gây khó khăn cho việc đi lại giữa Nha Trang - Đà Lạt.

Vị trí đèo Prenn ở cửa ngõ Đà Lạt. Đồ họa: Tâm Thảo

Khánh Hương - Trường Hà