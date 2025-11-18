Đèo Mimosa cửa ngõ Đà Lạt sạt lở

Lâm ĐồngTaluy âm đèo Mimosa sạt lở làm hộ lan sụp tạo hàm ếch, trong khi đèo Prenn đóng vì sự cố tương tự, khiến giao thông ra vào Đà Lạt trở nên khó khăn.

Chiều 18/11, đoạn cuối đèo Mimosa (phường Xuân Hương, Đà Lạt) xảy ra sạt lở. Khoảng 20 m taluy âm bị sụp, tạo hàm ếch ăn sâu hơn một mét vào nền đường.

Hiện trường sạt lở. Ảnh: Khánh Hương

Hộ lan kim loại dọc lề cũng đổ theo nền đất, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Lực lượng chức năng đã căng dây phong tỏa, bố trí người phân luồng xe qua phần đường còn lại.

Đèo Mimosa dài 11 km, thuộc quốc lộ 20, là tuyến chính phía nam vào Đà Lạt, bên cạnh Prenn và Sacom (cấm xe tải). Hôm qua, đèo Prenn đoạn gần thác Datanla cũng sạt lở kéo dài, khiến giao thông khu vực căng thẳng. Xe vòng sang đèo Tà Nung (hướng tây nam) phải đi xa hơn 30-50 km so với Mimosa và Prenn.

Vị trí sạt lở được căng dây, lực lượng chức năng túc trực để điều tiết phương tiện. Ảnh: Khánh Hương

Cùng thời điểm, đèo Ngoạn Mục trên quốc lộ 27 - tuyến huyết mạch nối Phan Rang với Đà Lạt - cũng sạt lở, gây ách tắc. Một ngày trước đó, đèo Khánh Lê lở đá, quốc lộ 27C cấm xe khiến giao thông từ Nha Trang lên Đà lạt gặp khó khăn.

Đầu tháng, mưa lớn kéo dài gây lún nứt nền, mặt đường quốc lộ 20 đoạn cầu treo đèo D’ran (phường Xuân Trường). Quả đồi khoảng 60.000 m3 đất đá bị nứt, khiến tuyến đèo phải tạm đóng.

Các hướng vào Đà Lạt bị sạt lở do mưa lớn kéo dài. Ảnh: Tâm Thảo

Khánh Hương - Trường Hà