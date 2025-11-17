Hiện trạng sạt lở đèo Prenn, đất đá sụp xuống rừng thông

Đèo Prenn, đoạn gần thác Datanla (phường Xuân Hương, Đà Lạt), bị sạt lở sáng 17/11 sau nhiều ngày mưa lớn, kéo theo đất đá và tường chắn bêtông đổ xuống khu rừng thông ở taluy âm.
Đèo dài 7,27 km, là tuyến huyết mạch nối quốc lộ 20 từ các tỉnh Đông Nam Bộ lên Đà Lạt. Năm 2023, đèo được đầu tư 552 tỷ đồng để mở rộng gấp đôi, nâng cấp thành 4 làn ôtô với vận tốc thiết kế 60 km/h và đưa vào sử dụng từ tháng 7 năm ngoái.
Vết sạt lớn khiến đất đá trượt xuống rừng thông trên sườn núi, tạo thành dòng chảy hướng về khe suối phía dưới.
Tường chắn đất, lan can đổ gãy bị cuốn xuống dưới vực sâu.
Ông Trương Trung Thắng, Phó giám đốc Sở Xây dựng Lâm Đồng, cho biết sạt lở xảy ra do kè taluy âm bị gãy, làm ảnh hưởng khoảng 50 m nền đường.
Lực lượng chức năng phường Xuân Hương - Đà Lạt đã căng dây phong tỏa khu vực sạt lở để đảm bảo an toàn.
Lãnh đạo Sở Xây dựng Lâm Đồng cho biết đèo đã bị đóng từ trưa nay, các phương tiện được hướng dẫn chuyển sang đèo Mimosa. Các cơ quan chức năng đang khảo sát để đề xuất phương án khắc phục.
Xe múc, xe tải đang dọn đất đá tràn xuống mặt đường ở taluy dương, cách điểm sạt lở khoảng 20 m.
Từ cuối tháng 10 đến nay, mưa lớn tại Lâm Đồng gây sạt lở nhiều tuyến đèo như D’ran, Gia Bắc, Đại Ninh; quốc lộ 1 cũng bị ngập. Trên đèo Ngoạn Mục (quốc lộ 27 qua Ninh Thuận cũ - Khánh Hòa), đất đá từ sườn đồi sạt xuống kéo theo cây cối đổ ngã, gây ách tắc tuyến huyết mạch Phan Rang - Đà Lạt.
Đèo Khánh Lê trên quốc lộ 27C, cách Prenn hơn 70 km, cũng bị sạt lở khuya 16/11, vùi lấp một xe khách chạy từ Đà Lạt về Nha Trang khiến 6 hành khách tử vong.
Vị trí đèo Prenn ở cửa ngõ Đà Lạt bị sạt lở. Đồ họa: Tâm Thảo
Trường Hà - Lê Tiến