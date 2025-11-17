Hiện trạng sạt lở đèo Prenn, đất đá sụp xuống rừng thông

Đèo Prenn, đoạn gần thác Datanla (phường Xuân Hương, Đà Lạt), bị sạt lở sáng 17/11 sau nhiều ngày mưa lớn, kéo theo đất đá và tường chắn bêtông đổ xuống khu rừng thông ở taluy âm.

Đèo dài 7,27 km, là tuyến huyết mạch nối quốc lộ 20 từ các tỉnh Đông Nam Bộ lên Đà Lạt. Năm 2023, đèo được đầu tư 552 tỷ đồng để mở rộng gấp đôi, nâng cấp thành 4 làn ôtô với vận tốc thiết kế 60 km/h và đưa vào sử dụng từ tháng 7 năm ngoái.