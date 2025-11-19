Sạt lở, cây đổ chắn ngang đèo Mimosa cửa ngõ Đà Lạt

Lâm ĐồngĐèo Mimosa tiếp tục xuất hiện điểm sạt lở, cây lớn ngã trúng ôtô 5 chỗ, chắn ngang mặt đường, chiều 19/11.

Khoảng 16h, bờ taluy dương đèo Mimosa trên quốc lộ 20 qua phường Xuân Hương - Đà Lạt bị sạt lở, đất đá tràn xuống đường. Một cây lớn đường kính hơn 40 cm, cao 10 m bị kéo đổ xuống đường.

Ôtô bị cây trên đèo Mimosa đổ trúng. Ảnh: Khánh Hương

Lúc này ôtô 5 chỗ đang lưu thông bị cành cây rơi trúng, gây hư hỏng nhẹ. Những người trên ôtô không bị thương. Vị trí xảy ra sự cố cách điểm sạt lở hôm qua khoảng 500 m về hướng trung tâm Đà Lạt.

Sự cố xảy ra vào giờ cao điểm khiến giao thông qua khu vực ùn ứ. Cơ quan chức năng đang tiến hành cưa cây di dời và giải phóng đất đá hiện trường sạt lở.

Đèo Mimosa dài 11 km, thuộc quốc lộ 20, là tuyến chính phía nam vào Đà Lạt, bên cạnh đèo Prenn và Sacom (cấm xe tải). Hôm qua, đoạn Prenn gần thác Datanla cũng sạt lở kéo dài, khiến giao thông ở khu vực thêm áp lực.

Đất đá, cây đổ chắn ngang đường đèo. Ảnh: Hoài Thanh

Ngoài hai tuyến này, phương tiện có thể đi vòng qua đèo Tà Nung trên tỉnh lộ 725 hướng tây nam, song quãng đường tăng 30-35 km. Trước đó, mưa lớn đầu tháng gây lún nứt quốc lộ 20 đoạn cầu treo đèo D’ran, buộc tạm đóng tuyến; đèo Ngoạn Mục trên quốc lộ 27 và đèo Khánh Lê (quốc lộ 27C) cũng sạt lở, ảnh hưởng đi lại giữa Nha Trang và Đà Lạt.

Khánh Hương - Trường Hà