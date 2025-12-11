Đèo cửa ngõ Đà Lạt mở lại sau một tháng đóng vì đồi nứt

Lâm ĐồngĐèo D'ran trên tuyến cửa ngõ Đà Lạt thông sau hơn một tháng cấm xe do quả đồi nứt toác, 60.000 m3 đất đá vùi lấp đường xuống khu vực Ninh Thuận.

Theo Sở Xây dựng Lâm Đồng, ôtô dưới 16 chỗ và xe tải dưới 5 tấn được qua đèo D'ran trên quốc lộ 20, đoạn qua phường Xuân Trường - Đà Lạt từ 9h hôm nay. Các loại xe tải, ôtô khách lớn hơn mức trên từ Đà Lạt đi khu vực Ninh Thuận và ngược lại tiếp tục di chuyển theo quốc lộ 27, ĐT.729.

Đồi nứt trên đèo D'ran đã được cắt hạ. Ảnh: Khánh Hương

Do khu vực này vẫn là công trường thi công, trong khi mưa bão diễn biến phức tạp, chính quyền khuyến cáo tài xế hạn chế qua đèo vào ban đêm vì sương mù, mưa lớn giảm tầm nhìn. Khi đi qua đoạn sửa chữa, phương tiện cần giảm tốc độ và tuân thủ hệ thống biển báo.

Cuối tháng 10, mưa lớn kéo dài khiến taluy dương đèo D'ran bị sạt, kéo theo đất đá và cây thông chắn ngang đường. Quả đồi phía bên trên bị nứt, khối đất đá nguy cơ sạt lở ước tính khoảng 60.000 m3.

Vị trí các tuyến đèo ở Lâm Đồng bị sạt lở trong mưa lũ vừa qua. Đồ họa: Tâm Thảo

UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp với kinh phí 5 tỷ đồng để khắc phục. Trong hơn một tháng qua, đơn vị thi công huy động nhiều xe múc, xe tải đào cắt hạ phần đồi sạt lở.

Mưa lũ những ngày qua cũng làm các đèo Mimosa, Prenn, Gia Bắc sạt lở, giao thông gián đoạn. Hiện tại, tất cả tuyến đèo đã thông trở lại.

Khánh Hương - Trường Hà