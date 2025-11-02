Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp sạt lở ở hai quốc lộ

Đèo D’ran trên quốc lộ 20 nứt toác, trong khi đèo Gia Bắc trên quốc lộ 28 sạt lở, buộc Lâm Đồng ban bố tình huống khẩn cấp để kịp thời khắc phục.

Quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với quốc lộ 20 và 28 được UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành ngày 2/11.

Từ ngày 26/10 đến 30/10, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở, lún nứt kết cấu nền và mặt đường trên quốc lộ 20 đoạn khu vực cầu treo đèo D'ran, phường Xuân Trường - Đà Lạt. Tại đây, quả đồi khoảng 60.000 m3 đất đá bị nứt nơi rộng nhất khoảng hơn một mét, kéo dài hàng chục mét lên phía trên đỉnh đồi.

Tại vị trí sạt lở đèo D'ran, phía trên đỉnh đồi xuất hiện các vết nứt lớn kéo dài. Ảnh: Khánh Hương

Trên quốc lộ 28 đoạn đèo Gia Bắc, xã Sơn Điền, huyện Di Linh cũ xuất hiện hàng loạt điểm sạt lở khiến hàng trăm m3 đất đá vùi lấp mặt đường.

UBND tỉnh Lâm Đồng đánh giá sạt lở trên hai quốc lộ này đã gây ách tắc giao thông, không đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại và nguy cơ sạt trượt có thể tiếp diễn nếu không có biện pháp ứng phó khẩn cấp.

Tỉnh yêu cầu cắm biển cảnh báo, nghiêm cấm người và phương tiện không phận sự vào khu vực nguy hiểm, đồng thời tổ chức trực 24/24 giờ, quan trắc, theo dõi diễn biến sạt lở, và phân luồng giao thông đảm bảo an toàn. Các hộ dân gần khu vực sạt lở sẽ được di dời đến nơi an toàn.

Sở Xây dựng được giao phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát, đánh giá nguyên nhân, đề xuất phương án xử lý và khắc phục lâu dài nhằm ổn định tuyến đường. UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt và xã Sơn Điền có trách nhiệm tổ chức lực lượng chốt trực, sơ tán dân và không để dân quay lại khi chưa đảm bảo an toàn.

Người dân đẩy ôtô qua đoạn sạt lở trên đèo Gia Bắc. Ảnh: Hoài Thanh

Trong tuần qua, Lâm Đồng liên tục hứng mưa lớn kéo dài, gây ra hàng loạt vụ sạt lở, lũ cuốn và sự cố nghiêm trọng: quốc lộ 1 qua địa bàn có đoạn bị ngập, cát đỏ tràn lấp khiến giao thông tê liệt; đèo Đại Ninh nối Mũi Né - Đà Lạt ùn tắc do sạt lở. Đặc biệt, tối 1/11, một hồ chứa nước do doanh nghiệp xây trên núi bị vỡ, bùn đất tràn xuống hạ du gần 5 km, cuốn trôi ba người trong một gia đình, khiến một bé gái 13 tuổi tử vong.

Trường Hà