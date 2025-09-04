Cát tràn xuống cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết nghi do khu mỏ trái phép

Lâm ĐồngKiểm tra khu vực cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết bị sự cố cát tràn, UBND xã Hàm Liêm phát hiện có bãi khai thác cát rộng hơn 3 ha ở phía trên.

Sau sự cố, chiều qua lãnh đạo UBND xã Hàm Liêm (Bình Thuận cũ) đã đến kiểm tra khu vực hiện trường xảy ra sự cố. Đoàn ghi nhận một lượng cát tràn xuống dưới cao tốc bắt nguồn từ khu đất nông nghiệp nằm ở độ cao 7-8 m, bên phải đường (hướng bắc vào nam).

Xe đang thu dọn cát trào xuống cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, chiều 3/9. Ảnh: Việt Quốc

Tại đây, một mép bờ đất nằm gần hàng rào kẽm gai của cao tốc bị dòng nước xé toạc, tạo dòng chảy, mang theo cát xối qua bờ taluy, tràn xuống đường. Phía sau bờ là khu đất rộng hơn 3 ha bị đào bới, hình thành những hố rộng lớn, có nơi sâu gần 3 m. Những hố chưa lấp đã tích nước sau trận mưa lớn.

Lãnh đạo UBND xã Hàm Liêm cho hay đây là khu vực hoang vắng xa khu dân cư (thuộc xã Hàm Chính cũ), từng bị khai thác cát trái phép từ những năm trước, tuy nhiên hiện chính quyền "chưa biết ai là chủ nhân của khu đất".

"Chúng tôi đang cho cán bộ địa chính rà soát để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý", ông Phạm Đình Vương, Phó chủ tịch UBND xã Hàm Liêm, nói.

Cán bộ xã Hàm Liêm kiểm tra hiện trường khu vực cao tốc bị cát tràn xuống. Ảnh: Việt Quốc

Ngoài ra, theo lãnh đạo xã, mái taluy bên cao tốc dọc khu vực sạt lở quá cao, nhưng không được đúc bê tông, cũng là một phần nguyên nhân khiến cát trào xuống cao tốc.

Theo kế hoạch, hôm nay Ban quản lý cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, UBND xã Hàm Liêm và các cơ quan chuyên môn của tỉnh sẽ kiểm tra hiện trường để làm rõ nguyên nhân sạt lở cát. Việc này nhằm sớm tìm giải pháp khắc phục lâu dài, đảm bảo an toàn cho các xe trên cao tốc.

Trước đó khuya 2/9, sau trận mưa lớn, nước lũ từ khu đất bên đường cao tốc đã ập xuống mang theo lượng cát lớn, cát ngập hơn 0,5 m, chiếm hết mặt đường xe chạy bên hướng từ bắc vào nam. Cao tốc phải đóng đường qua khu vực hơn 3 giờ để xử lý cát tràn.

Hướng tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Đồ họa: Đăng Hiếu

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài hơn 100 km, thông xe từ tháng 5/2023, là một đoạn của tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Tuyến có 4 làn xe, tốc độ tối đa 90 km/h, sẽ được mở rộng lên 6 làn, tốc độ thiết kế 120 km/h. Đây là trục giao thông quan trọng kết nối Nam Trung Bộ với Đông Nam Bộ, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Phan Thiết đi Nha Trang, TP HCM.

Việt Quốc