Sắp xếp tổ chức đảng tại tập đoàn kinh tế, ngân hàng thương mại nhà nước

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu tổ chức lại đảng bộ công ty mẹ của 18 tập đoàn kinh tế, tổng công ty và 4 đảng bộ ngân hàng thương mại nhà nước.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư vừa ban hành kết luận, đồng ý chủ trương sắp xếp tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước.

Theo đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý tổ chức lại đảng bộ công ty mẹ của 18 tập đoàn kinh tế, tổng công ty theo hướng đảng bộ công ty mẹ chỉ giữ lại các tổ chức đảng trực thuộc ở các phòng, ban, công ty, đơn vị trực thuộc trụ sở chính và ở một số doanh nghiệp, đơn vị thành viên có trụ sở đóng trên cùng địa bàn với trụ sở chính tại Hà Nội hoặc TP HCM. Đồng thời, toàn bộ tổ chức đảng ở các đơn vị, doanh nghiệp khác thuộc tập đoàn kinh tế, tổng công ty được chuyển về trực thuộc cấp ủy xã, phường nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Đảng bộ 4 ngân hàng thương mại nhà nước (Agribank, Vietcombank, Vietinbank, BIDV) được tổ chức lại theo hướng chỉ giữ lại các tổ chức đảng trực thuộc ở các phòng, ban, công ty, đơn vị trực thuộc trụ sở chính và tổ chức đảng trong các chi nhánh, đơn vị trực thuộc có trụ sở tại Hà Nội. Toàn bộ tổ chức đảng ở các đơn vị, chi nhánh khác thuộc ngân hàng thương mại nhà nước chuyển về trực thuộc cấp ủy cấp xã, phường nơi đặt trụ sở chính.

Tòa nhà EVN tại Hà Nội, tháng 10/2024. Ảnh: Giang Huy

Mô hình tổ chức đảng ở 12 tập đoàn kinh tế, tổng công ty, doanh nghiệp có tính chất đặc thù và mô hình đảng bộ Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy, được tiếp tục thực hiện do đang thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về việc giải thể, phá sản doanh nghiệp. Sau khi hoàn thành, các tổ chức đảng này sẽ chuyển giao về trực thuộc xã phường nơi đặt trụ sở chính.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý chuyển 30 tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước trực thuộc Đảng ủy Chính phủ về trực thuộc các Đảng ủy Bộ Tài chính, Xây dựng và Ngân hàng Nhà nước.

Đồng thời, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý các đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước trực thuộc đảng ủy bộ, cơ quan ngang bộ có từ 400 đảng viên, được thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở.

Đảng ủy Chính phủ được giao tổ chức lại và chuyển các đảng bộ tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước về trực thuộc các Đảng ủy Bộ Tài chính, Xây dựng và Ngân hàng Nhà nước.

Các tỉnh ủy, thành ủy chịu trách nhiệm sắp xếp, tổ chức lại các tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ở địa phương và chuyển về trực thuộc cấp ủy xã, phường.

Trước đó, tháng 12/2024, Thủ tướng ban hành kế hoạch tinh gọn bộ máy của Chính phủ, trong đó kết thúc hoạt động của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước và chuyển quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước với 19 tập đoàn, tổng công ty về các bộ quản lý ngành.

Một số tập đoàn lớn như Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Điện lực, Bưu chính Viễn thông, Công nghiệp than - khoáng sản, Tổng công ty Đường sắt, Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam... được chuyển tổ chức đảng về trực thuộc Đảng bộ Chính phủ.

Vũ Tuân