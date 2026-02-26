Sắp ra mắt xe máy điện đi 180 km một lần sạc

Mẫu e-scooter của Yadea mang phong cách thiết kế Neo Retro, tích hợp một số công nghệ ít gặp trên xe máy điện, dự kiến mở bán đầu tháng 3.

Yadea Osta, mẫu xe máy điện mới nhất của hãng Trung Quốc sẽ mở bán sau dịp Tết Nguyên đán, là dòng xe được nghiên cứu, phát triển và hoàn thiện trên dây chuyền thế hệ mới của Yadea tại thị trường Việt Nam.

Thiết kế xe máy điện Yadea Osta. Ảnh: Chí Công

Mẫu xe máy điện mang phong cách thiết kế Neo Retro với một số chi tiết gợi nhắc vẻ cổ điển, tích hợp các công nghệ mới. Tổng thể thân xe là những mảng miếng bo tròn tối giản. Cụm đèn chiếu sáng LED hình lục giác, có cảm biến ánh sáng theo môi trường xung quanh. Phía dưới là đèn báo rẽ bo tròn. Các chi tiết mạ chrome xuất hiện ở cụm đèn chiếu sáng, hai bên yếm và cụm đèn hậu nhằm tạo điểm nhấn. Chiều cao yên 750 mm.

Yadea Osta lắp động cơ TTFAR độc quyền do hãng tự phát triển, công suất 1.500 W, tốc độ tối đa 63 km/h. Bộ pin Lithium 72V 45AH được nâng cấp so với loại ắc quy Graphene ở các dòng xe giá rẻ, cho tầm di chuyển đến 180 km sau một lần sạc đầy, theo công bố của hãng. Ngoài ra, hãng cho biết bộ pin của Osta có tuổi thọ khoảng 1.200 chu kỳ sạc, chịu nhiệt 60 độ C và chuẩn chống nước IP67.

Mẫu e-scooter sở hữu các công nghệ ít gặp trong phân khúc tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Chí Công

Các tính năng thông minh là điểm nhấn trên mẫu e-scooter Osta, trang bị màn hình màu TFT, hỗ trợ phản chiếu hệ thống dẫn đường từ smartphone, thông qua ứng dụng của hãng. Xe có khả năng kết nối bluetooth, đàm thoại rảnh tay và phát nhạc. Osta có thể mở khóa thông qua bluetooth hoặc ứng dụng trên điện thoại, cập nhật phần mềm từ xa, định vị xe qua IoT... Hệ thống tái tạo năng lượng phanh được tích hợp nhằm tăng quãng đường di chuyển.

Các công nghệ an toàn tích hợp trên Yadea Osta có: kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ xuống dốc HDC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc Hill-hold, đèn cảnh báo Hazard tự động sáng khi phanh gấp, ngắt động cơ khi gạt chân chống và các tính năng chống trộm.

Yadea Osta dự kiến được phân phối với ba phiên bản, sự khác biệt ở giới hạn tốc độ và các tính năng thông minh đi kèm. Hãng sẽ công bố giá bán cho từng phiên bản vào đầu tháng 3, tại lễ khánh thành nhà máy mới của Yadea đặt tại tỉnh Bắc Ninh.

Quang Anh