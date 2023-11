Sập mỏ than ở Trung Quốc, 11 người chết

Ít nhất 11 người thiệt mạng trong vụ sập mỏ than ở tỉnh Hắc Long Giang, đông bắc Trung Quốc.

Tai nạn xảy ra lúc 14h40 (13h40 giờ Hà Nội) hôm nay ở mỏ than ngoại ô thành phố Song Áp Sơn, phía đông tỉnh Hắc Long Giang, đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin.

Sự việc khiến ít nhất 11 người thiệt mạng, tính đến 18h20. Tờ Global Times cho biết "nhiều người đang mất tích".

Giới chức Trung Quốc đang triển khai chiến dịch cứu hộ và điều tra tai nạn. Nguyên nhân ban đầu được cho là nổ đá. Đây là hiện tượng xảy ra khi một khối đá bị nén ép gặp tác nhân "kích nổ" và giải phóng năng lượng mà nó tích tụ.

Một máy cắt hoạt động bên trong mỏ than ở gần thành phố Ngọc Lâm, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc ngày 26/4. Ảnh: AFP

An toàn trong lĩnh vực khai thác mỏ ở Trung Quốc đã được cải thiện trong những thập kỷ gần đây, tuy nhiên, tai nạn vẫn thường xuyên xảy ra với ngành này, thường do việc thực thi các quy trình an toàn lỏng lẻo, đặc biệt là tại những mỏ còn thô sơ.

Tháng 9, ít nhất 16 người thiệt mạng khi đám cháy bùng phát tại một mỏ than ở tỉnh Quý Châu, tây nam Trung Quốc. Tháng 8, một vụ nổ xảy ra tại mỏ than ở tỉnh Thiểm Tây, miền bắc Trung Quốc khiến ít nhất 11 người chết.

Tháng 2, một mỏ than ở vùng Nội Mông, miền bắc Trung Quốc sập khiến hàng chục người và phương tiện bị chôn vùi. Giới chức Trung Quốc tháng 6 công bố thương vong, với số người thiệt mạng là 53.

Vị trí thành phố Song Áp Sơn, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Đồ họa: BBC

Như Tâm (Theo AFP, Reuters)