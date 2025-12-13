Sắp khởi công tuyến tàu điện 9.000 tỷ đồng ở Phú Quốc

UBND tỉnh An Giang và Sun Group sẽ khởi công tuyến tàu điện đô thị (LRT) đầu tiên tại Phú Quốc vào ngày 19/12, với tổng vốn gần 9.000 tỷ đồng.

Dự án được định vị là hạ tầng quan trọng bậc nhất Phú Quốc, khi thành phố này sẽ đăng cai Hội nghị cấp cao APEC 2027. Theo đó, giai đoạn một tuyến LRT sẽ theo hình thức BOT (xây dựng - vận hành - chuyển giao), do Sun Group đầu tư. Công trình dự kiến hoàn thiện trong quý II/2027, vận hành trước thời điểm diễn ra APEC 2027.

Hệ thống LRT dài gần 18 km, chạy song song với tuyến đường tỉnh 10 làn - ĐT 975. Hai công trình này sẽ kết nối trực tiếp cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với đại lộ APEC, dẫn tới trung tâm hội nghị và triển lãm APEC, đảm bảo kết nối thuận tiện cho các sự kiện quốc tế.

Ảnh phối cảnh tàu LRT trên cao, mặt đất và ngầm, kết nối từ cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đến trung tâm APEC.

Tuyến tàu điện đô thị dự kiến đạt 70-100 km/h, công suất 4.500 khách mỗi giờ. Hướng hệ thống LRT được thiết kế theo tiêu chuẩn giao thông thông minh, bảo đảm tối ưu hóa tốc độ di chuyển lẫn vận hành. Cụ thể, tàu chạy 0,78 km ở trên cao, 14,81 km trên mặt đất và 2 km đi ngầm.

Công trình có tổng cộng 6 ga, với 5 ga mặt đất và một ga ngầm tại trung tâm hội nghị APEC. Ga đầu đặt ở sân bay và ga cuối rộng 8 m, đáp ứng lưu lượng lớn. Các ga trung gian cũng bố trí sân rộng 6 m, phù hợp nhu cầu khai thác từng khu vực.

Nhà ga sân bay tọa lạc ngay bãi đỗ xe, giúp hành khách tiếp cận nhanh chóng. Toàn bộ nhà ga còn lại trang bị hầm đi bộ ngầm kết nối hai bên đường, tích hợp cầu thang bộ, thang cuốn lẫn thang máy dành cho người khuyết tật. Thiết kế này vừa nâng tính an toàn khi hành khách tiếp cận tàu điện, vừa thể hiện định hướng xây dựng hệ thống giao thông công cộng văn minh, đạt chuẩn quốc tế.

Phối cảnh những hàng me tây dọc đại lộ tạo cảnh quan hiện đại, thân thiện môi trường.

Sun Group là một trong những nhà đầu tư hạ tầng lớn nhất Phú Quốc. Trước LRT, tập đoàn được chấp thuận đầu tư mở rộng cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (mục tiêu nâng công suất lên 50 triệu lượt khách mỗi năm), Trung tâm hội nghị và triển lãm APEC, nhà biểu diễn đa năng...

Hệ thống tàu điện LRT có thể giải quyết áp lực giao thông đang tăng nhanh tại Phú Quốc. Những năm gần đây, lượng du khách đến đảo liên tục tăng, dẫn đến tình trạng quá tải cục bộ ở các trục đường chính, nhất là giai đoạn cao điểm.

Theo đại diện Sun Group, tuyến LRT sẽ tạo tuyến vận chuyển xương sống, kết nối các khu chức năng mà không làm gia tăng phương tiện cá nhân. Nhờ đó, thành phố từng bước chuyển sang mô hình giao thông công cộng, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường. Đây cũng là một trong những tiêu chí quan trọng để Phú Quốc tiến tới mục tiêu phát triển đô thị thông minh, phù hợp tầm nhìn dài hạn đặc khu và tỉnh An Giang đang theo đuổi.

Bên cạnh ý nghĩa về giao thông, LRT cũng được kỳ vọng tạo sự chuyển biến rõ rệt về trải nghiệm du lịch. Nhờ kết nối trực tiếp từ sân bay đến tổ hợp khu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, quảng trường sự kiện và trung tâm hội nghị, tuyến tàu điện có thể trở thành phương tiện lý tưởng cho dòng khách quốc tế - nhóm có nhu cầu cao về di chuyển nhanh, ổn định.

Hiếu Châu