Sắp diễn ra chung kết cuộc thi tranh biện bằng tiếng Anh

D.A.T.A.B, Debateophobia tranh biện về trả lương bình đẳng trong doanh nghiệp tại chung kết "The debate challenge" lúc 21h ngày 15/10 trên VnExpress.

Trong đêm chung kết vòng bảng tiếng Anh, D.A.T.A.B, Debateophobia sẽ tranh biện về đề tài: Mô hình doanh nghiệp hợp tác và trả lương bình đẳng có các đặc điểm chính như sau: thứ nhất, doanh nghiệp không có Giám đốc Điều hành; thứ hai, doanh nghiệp trả lương cho tất cả thành viên công ty với mức lương (theo giờ) như nhau bất kể vị trí công tác, giới tính hay kinh nghiệm của người đó.

Tương tự như vòng bảng tiếng Việt, thí sinh thi đấu online. Từng thành viên của mỗi đội sẽ trình bày ý kiến, 3 lượt nói đầu giới hạn trong 8 phút, lượt nói thứ 4 diễn ra trong 4 phút. Các đội nói xen kẽ, đưa ra luận điểm để phản bác lại đội bạn.

Theo đó, Debateophobia là đội đưa ra ý kiến ủng hộ việc trả lương bình đẳng trong doanh nghiệp, với mức thù lao như nhau. Ngược lại, D.A.T.A.B chứng minh kiến nghị này không hợp lý bằng những lý lẽ, dẫn chứng.

Hội đồng chuyên môn cho biết, đề bài chung kết vòng bảng tiếng Anh được nhiều người quan tâm. Chủ đề hứa hẹn đem đến những màn tranh biện sôi nổi từ các bạn trẻ. Việc thảo luận từ những vấn đề thực tế giúp thí sinh rèn luyện khả năng tìm kiếm, trình bày, tổng hợp thông tin, kỹ năng thuyết trình.

Các thành viên của Debateephobia.

Sau thi đấu, ban chuyên môn sẽ đưa ra nhận xét, chấm điểm, thông báo đội Quán quân. Ban tổ chức chương trình cho biết, tham gia tranh biện bằng tiếng Anh, học sinh có cơ hội trau dồi ngôn ngữ, rèn luyện tư duy phản biện, tự tin, giao tiếp. Ngoài ra, khi tranh biện, học sinh sẽ rèn luyện tư duy phản biện, chủ động tìm hiểu về một vấn đề thay vì tiếp nhận nó một cách bị động.

Trước đó, Mặng - MAPLE Debate - CLB tranh biện cấp 3 tại TP HCM; Cacbon - CLB tranh biện DCD là hai đội vòng bảng tiếng Việt xuất sắc nhất bước vào Chung kết "The debate challenge" mùa đầu tiên. Trong đêm tranh tài, các thí sinh sẽ thảo luận đề bài ban tổ chức đưa ra: "Kể cả trong điều kiện kinh tế cho phép, chúng tôi sẽ ưu tiên điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại nhà thay vì cách ly và điều trị tập trung".

"The Debate Challenge" 2021 do VnExpress phối hợp với Swinburne Việt Nam tổ chức, bắt đầu nhận hồ sơ từ 7/4. Đây là sân chơi dành cho học sinh THPT toàn quốc với cả hai bảng đấu tiếng Anh và tiếng Việt. "Let’s Debate for Innovation" (cùng tranh biện để sáng tạo) là thông điệp của cuộc thi với những chủ đề thiết thực, thời sự.

Cuộc thi mong muốn giúp học sinh THPT phát triển những kỹ năng cần thiết của công dân toàn cầu thế kỷ 21 như tư duy phân tích, logic, sáng tạo, nghiên cứu, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, nghiên cứu, giao tiếp, thuyết trình... thông qua tranh biện. The Debate Challenge cũng cổ vũ tinh thần sáng tạo, đổi mới thông qua học hỏi, tranh luận, trao đổi để học tập tốt hơn, hướng đến mục tiêu phát triển, kiến tạo tương lai.

Lê Nguyễn