Sập cổng chào Đồng Văn do sạt lở

Tuyên QuangCổng chào xã Đồng Văn đổ sụp, gãy đôi do sạt lở đất vào khoảng 7h ngày 8/10, may mắn không gây thiệt hại về người.

Ông Phạm Đức Nam, Chủ tịch UBND xã Đồng Văn, xác nhận cổng chào xã bị sập, gãy đôi do sạt lở đất lúc 7h. Nguyên nhân ban đầu được xác định là lượng nước tích tụ trong hai đợt bão liên tiếp số 10 và 11 khiến hàng nghìn m3 đất đá từ đỉnh núi sạt trượt.

Sạp cổng chào Đồng Văn do sạt lở Khoảnh khắc cổng chào Đồng Văn đổ sập. Video: Mai Ánh

"May có cổng chào chắn trước nếu không đất đá sẽ tràn hết vào bảo tàng Công viên địa chất", ông Nam nói.

Theo ông Nam, chính quyền địa phương nhận thấy có dấu hiệu sạt lở nên đã chặn đường từ 6h. Thời điểm sạt lở xảy ra, không có người qua lại. Hiện tại, các đơn vị liên quan được huy động để xử lý, dọn dẹp, thông đường trở lại.

Trong sáng nay, trời đã hửng nắng nhưng nguy cơ sạt lở vẫn cao. Nhiều đoạn đường nối các thôn trong xã vẫn trong tình trạng ùn tắc vì sạt lở, máy xúc phải hoạt động liên tục để nhanh chóng thông đường. Du khách hiện có thể tới Đồng Văn nhưng cần xem xét kỹ thời tiết và các cảnh báo để đảm bảo an toàn.

Ngày 1/10, phường Hà Giang 1 và Hà Giang 2 bị ngập nặng trong trận lũ được đánh giá lớn nhất trong vòng 50 năm qua. Nhiều tuyến đường nối các điểm du lịch nổi tiếng như Đồng Văn, Lô Lô Chải bị chia cắt vì sạt lở, khách du lịch mắc kẹt từ 1-2 đêm.

Sau khi bão Matmo đổ bộ Việt Nam ngày 6/10, Hà Giang mưa lớn kéo dài, cộng thêm lượng nước tích tụ từ bão số 10 trước đó vài ngày, nhiều khu vực đồi núi dễ xảy ra sạt lở nguy hiểm.

Cổng chào ở Đồng Văn sập sáng 8/10. Ảnh: UBND xã Đồng Văn

Cổng chào xã Đồng Văn, khánh thành vào tháng 11/2024, là công trình biểu tượng của vùng cực Bắc Tổ quốc. Công trình có chiều rộng 10,5 m, cao 6,3 m, được tạo dựng từ 740 viên đá, gần 18,5 m3 gỗ và hơn 26.000 viên ngói âm dương, tổng kinh phí xây dựng hơn 1,5 tỷ đồng, hoàn toàn từ nguồn xã hội hóa. Cổng chào mang giá trị kiến trúc, văn hóa Đồng Văn và là điểm check in nổi tiếng với du khách.

Tú Nguyễn