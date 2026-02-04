Sắp có nghị quyết gỡ vướng Nghị định 46 về an toàn thực phẩm

Trong hôm nay, Chính phủ sẽ ban hành nghị quyết để giải quyết vấn đề phát sinh trong triển khai Nghị định 46 về an toàn thực phẩm, theo yêu cầu của Thủ tướng.

Từ cuối tuần qua, hàng nghìn container hàng hóa bị "tắc" tại cửa khẩu, cảng biển do vướng mắc khi thực hiện Nghị định 46. Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 4/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói các bộ ngành phải cầu thị, lắng nghe ý kiến của người dân, doanh nghiệp. Thủ tướng lưu ý không điều hành giật cục, khi ban hành các văn bản quy phạm pháp luật cần quy định điều khoản chuyển tiếp cụ thể.

Ông chỉ đạo Phó thủ tướng Lê Thành Long tiếp tục chủ trì họp với các bộ ngành, cơ quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết gỡ vướng Nghị định 46 trong hôm nay. Việc này nhằm tháo gỡ, không để tình trạng ách tắc hàng hóa kéo dài.

Đến ngày 4/2, theo thống kê của Chi cục Hải quan TP HCM, cảng Cát Lái tồn hơn 1.800 container. Phần lớn doanh nghiệp chưa mở tờ khai hải quan do chưa hoàn tất đăng ký kiểm tra chuyên ngành, thông báo cấp phép liên quan đến kiểm dịch, an toàn thực phẩm.

Một trong những nguyên nhân khiến hàng hóa bị nghẽn tại cảng, cửa khẩu là Nghị định 46 có hiệu lực ngay thời điểm ban hành (26/1), nhưng thiếu hướng dẫn chi tiết, cơ chế chuyển tiếp về kiểm tra nhà nước với hàng nhập khẩu. Nhiều đơn vị đã dừng cấp chứng nhận kiểm dịch, an toàn thực phẩm khiến doanh nghiệp không đủ hồ sơ thông quan hàng hóa. Chưa kể, việc thay đổi cách kiểm tra khi hạ tầng chưa sẵn sàng cũng khiến hàng hóa bị tắc nghẽn.

Một số hiệp hội, doanh nghiệp đề nghị Chính phủ xem xét ngừng áp dụng Nghị định 46 đến ngày 31/3 để đánh giá lại tính phù hợp của các quy định mới. Họ cũng kiến nghị cần đơn giản hóa hoặc miễn công bố hợp quy với các nguyên liệu không đổi bản chất, và công nhận kết quả kiểm nghiệm của các tổ chức quốc tế uy tín. Nhà chức trách cũng cần làm rõ cơ chế chuyển tiếp với các hồ sơ đã được duyệt trước đó.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại họp Chính phủ thường kỳ, ngày 4/2. Ảnh: VGP

Cũng tại phiên họp Chính phủ hôm nay, Thủ tướng cũng chỉ đạo một số bộ ngành để hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai chữ số. Thủ tướng yêu cầu tập trung ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát lạm phát. Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước điều hành lãi suất, tỷ giá, ngoại hối phù hợp, bảo đảm giá trị đồng tiền Việt Nam. Nguồn vốn tín dụng phải được hướng vào sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng, nhà ở xã hội, hạ tầng, công nghệ số, sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản.

Bộ Tài chính được giao phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2026 vượt ít nhất 10% so với thực hiện năm ngoái. Cơ quan này phải tăng quản lý và thúc đẩy phát triển thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp ổn định, an toàn, hiệu quả.

Các bộ ngành, địa phương có giải pháp quản lý, ổn định thị trường, giá cả, đồng thời đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Cơ quan quản lý dự kiến sớm đưa vào vận hành sàn giao dịch vàng, thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa, trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất.

Ngoài ra, Bộ Công Thương phải bảo đảm cung ứng đủ điện, xăng dầu, hàng hóa thiết yếu, nguyên liệu đầu vào cho sản xuất kinh doanh, rà soát các vướng mắc về giá FIT để giải quyết trong tháng 2. Bộ Xây dựng đẩy mạnh phát triển thị trường bất động sản, gồm nhà ở xã hội, cho người thu nhập trung bình, thương mại.

Theo Bộ Tài chính, tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 tiếp tục xu hướng tích cực. Chẳng hạn, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 tăng gần 2,6% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 370.700 tỷ đồng, tăng 20,4%.

Tháng đầu năm, vốn FDI đăng ký mới gần 1,5 tỷ USD, tăng cao hơn tốc độ của năm ngoái. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động 48.700 doanh nghiệp, tăng 76,2% so với tháng trước.

Phương Dung