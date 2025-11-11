Sắp có cổng kê khai thuế cho hộ kinh doanh

Cục Thuế sẽ mở cổng kê khai thuế để các hộ kinh doanh trải nghiệm kê khai, trước khi áp dụng chính thức từ đầu năm sau.

Thông tin này được ông Mai Sơn, Phó cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết tại buổi tặng phần mềm cho hộ kinh doanh chuyển từ thuế khoán sang kê khai, chiều 11/11.

Ông Mai Sơn cho biết cổng kê khai thuế dành cho hộ kinh doanh sẽ chính thức được áp dụng từ đầu năm sau. Đây cũng là thời điểm các hộ, cá nhân kinh doanh phải chuyển đổi từ hình thức thuế khoán sang kê khai, nộp thuế theo doanh thu thực tế.

Trước thời điểm này, cơ quan thuế sẽ mở cổng để hộ kinh doanh trải nghiệm, thao tác làm quen với cách tính thuế theo doanh thu. Đồng thời, cơ quan thuế sẽ ghi nhận phản ánh, hỗ trợ kỹ thuật cho các hộ trong giai đoạn này.

Ngành thuế cũng phối hợp với nhà cung cấp giải pháp để tự động tích hợp giữa phần mềm quản lý bán hàng, sổ kế toán và hệ thống kê khai thuế, tờ khai gợi ý. Việc này nhằm giảm chi phí và thời gian cho người nộp.

Phó cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính) Mai Sơn phát biểu tại sự kiện, ngày 11/11. Ảnh: Hồng Hạnh

Từ 1/1/2026, nhà điều hành sẽ chấm dứt thu thuế khoán với hộ kinh doanh và chuyển sang quản lý theo tự kê khai, nộp thuế. Theo số liệu từ Bộ Tài chính, đến cuối 2024 cả nước có khoảng gần 2 triệu hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán, thuộc diện phải chuyển đổi lần này.

Ông Mai Sơn nói thêm cơ quan thuế sẽ khảo sát thực tế và chia nhóm hộ kinh doanh, để có phương án hỗ trợ phù hợp theo quy mô, điều kiện hoạt động. Cơ quan này sẽ tuyên truyền, hướng dẫn để người nộp thuế hiểu rõ quyền và nghĩa vụ, biết cách điều chỉnh khi gặp sai sót.

Theo ông Mai Sơn, ngành thuế xác định hỗ trợ khoảng 2 triệu hộ kinh doanh chuyển đổi có khối lượng công việc rất lớn. Do đó, việc các nhà cung cấp giải pháp, hiệp hội, doanh nghiệp công nghệ cùng đồng hành sẽ giúp quá trình chuyển đổi hiệu quả, thành công.

Là một trong những nhà cung cấp giải pháp, Công ty Công nghệ Sapo đưa ra gói hỗ trợ miễn phí (24 tháng phần mềm, 2.000 hóa đơn điện tử và 3 tháng sử dụng chữ ký số) cho các hộ kinh doanh chuyển đổi.

Theo số liệu từ Bộ Tài chính, mức thu khoán bình quân mỗi hộ kinh doanh trong năm ngoái khoảng 672.000-700.000 đồng một tháng. Với 2 triệu hộ sử dụng thuế khoán, tổng thu ngân sách từ nhóm này đạt khoảng 26.000 tỷ đồng. Nửa đầu năm nay, số này ước đạt trên 17.000 tỷ.

Phương Dung