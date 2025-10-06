Sao Việt vui Trung thu cùng con

Vợ chồng diễn viên Vân Trang trang trí biệt thự 10.000 m2 ở TP HCM bằng hàng chục chiếc đèn ông sao, đầu lân, cành quả hồng. Họ cho biết mỗi năm đều cố gắng mang không khí Trung thu về nhà để các con có kỷ niệm tuổi thơ. Vân Trang còn mời bạn bè của con tới nhà, học làm bánh rồi phá cỗ.