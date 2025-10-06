Sao Việt vui Trung thu cùng con

Vợ chồng diễn viên Vân Trang trang trí biệt thự 10.000 m2 ở TP HCM bằng hàng chục chiếc đèn ông sao, đầu lân, cành quả hồng. Họ cho biết mỗi năm đều cố gắng mang không khí Trung thu về nhà để các con có kỷ niệm tuổi thơ. Vân Trang còn mời bạn bè của con tới nhà, học làm bánh rồi phá cỗ.
Không khí Trung thu trong nhà của Vân Trang. Cô cho biết thích nhìn ngắm bốn con gồm Queenie, Quianna, Quinita, Q Junior nô đùa, gắn kết tình cảm.
Ngày 5/10, vợ chồng Trường Giang đưa hai con về Đà Nẵng (Quảng Nam cũ) chơi, kết hợp tham gia chuyến thiện nguyện, tặng quà Trung thu cho các em nhỏ khó khăn.
Nhã Phương cho biết chuyến đi mang ý nghĩa hơn khi đúng vào sinh nhật hai tuổi của con trai Hope. Qua hoạt động, cô muốn dạy các con về lòng yêu thương, biết chia sẻ trong cuộc sống.
Hồ Quang Hiếu hạnh phúc trong năm đầu tiên đón Trung thu cùng con trai tám tháng tuổi. Ca sĩ làm đám hỏi với người mẫu Tuệ Như năm 2023, chờ khi con cứng cáp mới tổ chức đám cưới hôm 19/9.
Diễn viên Trương Mỹ Nhân nói muốn dạy các con về nét đẹp văn hóa qua các hoạt động diện áo dài, chơi đèn lồng.
Diễn viên Phương Hằng thực hiện bộ ảnh cho con gái Jennie trong hình tượng thỏ ngọc. Sao phim Gạo nếp gạo tẻ sinh con đầu lòng hồi tháng 8 sau tám năm kết hôn.
Võ Hạ Trâm tranh thủ thời gian dắt hai con xuống phố. Ca sĩ cho biết bé trai Milo, hơn một tuổi, thích chụp ảnh cùng chị cả - Moon, sáu tuổi.
Vợ chồng Phan Đinh Tùng đưa hai con dạo phố đèn lồng. Anh cho biết mỗi mùa Trung thu, cả nhà thích ăn các loại bánh nên thường mua về nhiều để cùng thưởng thức.
Người đẹp chuyển giới Lâm Khánh Chi cùng con trai mặc áo dài đồng điệu chụp ảnh kỷ niệm. Cô nói: "Tôi mong con lớn lên khỏe mạnh, luôn bình an, mỉm cười hạnh phúc trong từng khoảnh khắc của cuộc sống".
Theo Lâm Khánh Chi, sau biến cố hôn nhân, cô xem con trai là động lực, phấn đấu để lo cho tương lai của bé.
Đông Nhi sắm sửa váy áo để hai con gái diện đi "trẩy hội".
Gia đình Hà Trí Quang chụp ảnh giữa không gian đậm chất truyền thống. Bé Kaka và Muội Muội chào đời bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Hai con được Hà Trí Quang và bạn đời Thanh Đoàn chăm chút trong cách ăn mặc từ nhỏ.
Vợ chồng Hồ Bích Trâm bên hai con.
Tân Cao
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp