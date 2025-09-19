Hồ Quang Hiếu: 'Cảm ơn vợ cho tôi mái ấm gia đình'

TP HCMCa sĩ Hồ Quang Hiếu xúc động cho biết luôn cố gắng hoàn thiện bản thân để chăm sóc, bảo vệ vợ con, ở lễ cưới chiều 19/9.

Tiệc cưới ca sĩ và cựu người mẫu Tuệ Như diễn ra lúc 17h ở không gian sân vườn của một khu resort tại phường Bình Dương. Trước khoảng 80 khách mời gồm đại diện hai bên gia đình và bạn bè thân thiết, Hồ Quang Hiếu cảm ơn bạn đời đã mang đến một mái ấm gia đình như anh luôn mơ ước.

"Anh mong cuộc sống của vợ chồng mình sẽ đơn giản thôi, cố gắng hoàn thiện bản thân, chứng kiến con trai - bé Hin - khôn lớn. Anh tin đích đến hạnh phúc chẳng ở đâu xa, mà ở ngay giây phút này - khi anh có em, có Hin, gia đình nhỏ để trở về. Anh sẽ chăm sóc, bảo vệ hai mẹ con suốt đời", ca sĩ nói.

Hôn lễ Hồ Quang Hiếu Chú rể, cô dâu tiến lên sân khấu làm lễ. Video: Hoàng Dung

Đáp lời chồng, Tuệ Như nói xem Hồ Quang Hiếu là tình yêu duy nhất. "Em mong anh có thể ở bên, bao dung che chở, nắm tay em vượt qua mọi thử thách, đi hết phần đời còn lại. Dù trước đây, ngay lúc này, hay mãi sau này, em vẫn sẽ luôn nói với anh 'Em chính là gia đình của anh'", cô cho biết.

Hồ Quang Hiếu bộc lộ tình cảm với cô dâu Hồ Quang Hiếu nói lời thề nguyện trong hôn nhân. Video: Hoàng Dung

Lễ cưới diễn ra trang trọng, ngắn gọn trong 30 phút. Sau những nghi thức như trao nhẫn, dâng rượu, cả hai cùng nắm tay đến từng bàn tiệc để nhận sự chúc phúc của mọi người. Ở phần tiệc, Hồ Quang Hiếu hát ca khúc Chúng ta là tặng cô dâu và sau đó tham gia các trò chơi vui nhộn với bạn bè.

Vợ chồng Hồ Quang Hiếu trong lễ cưới chiều 19/9 ở phường Bình Dương. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sáng cùng ngày, lễ thành hôn của cặp sao diễn ra tại nhà riêng TP HCM, trong không khí quây quần bên gia đình. Cô dâu, chú rể cùng diện áo dài trắng đồng điệu làm lễ trước bàn thờ gia tiên.

Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như ở lễ thành hôn sáng 19/9 tại nhà riêng. Ảnh: Phi Điệp Wedding

Ca sĩ và Tuệ Như làm lễ hỏi tại Cà Mau tháng 8/2023. Họ có con trước mới tổ chức đám cưới. Con trai họ hiện tám tháng tuổi. Sau khi kết hôn, vợ anh lui về hậu trường, quản lý công việc cho chồng.

Hồ Quang Hiếu nổi tiếng với ca khúc Con bướm xuân (nhạc ngoại lời Việt), Không cảm xúc (Nguyễn Đình Vũ), Nơi ấy con tim tìm về (Phan Mạnh Quỳnh). Anh từng phát hành hơn 20 album và 12 đĩa đơn cùng nhiều nghệ sĩ khác. Anh còn thành công ở lĩnh vực phim ca nhạc, web-drama hút hàng trăm triệu lượt xem trên YouTube như: Giải cứu tiểu thư, Hổ phụ nuôi hổ tử, Thiếu niên ra giang hồ.

Hoàng Dung