Sao Việt tôn dáng với quần ống rộng

Quần ống suông rộng là thiết kế phổ biến được yêu thích trong khoảng hai thập niên qua. Ngày càng nhiều người yêu thích kiểu quần này vì thoải mái mà vẫn tôn dáng, dễ áp dụng trong mọi hoàn cảnh.

Trong một sự kiện đầu tháng 8, Hồ Ngọc Hà chọn quần ống suông phối áo polo dệt kim với tông nâu hot nhất năm nay. Trang phục đơn giản nhưng vẫn toát lên nét ấn tượng, thanh lịch nhờ giày mũi nhọn, sơ vin ngay ngắn, dây chuyền dài phá cách.