Sao Việt theo đuổi mốt chụp hình 'trạm tỷ'

Hoa hậu Tiểu Vy là một trong số người nổi tiếng theo đuổi mốt "trạm tỷ" (fansite master). Đây là tiếng lóng chỉ các fan - những người chuyên săn ảnh thần tượng ở Trung Quốc và Hàn Quốc. Người được chụp tạo dáng tự nhiên bằng cách đi lại trên phố, ga tàu, thang máy, sân bay, giống như người nổi tiếng đang bị chụp lén. Thợ ảnh thường nấp sau cột đèn, cột điện, góc tường để bắt khoảnh khắc.
Từ giữa tháng 11 đến nay, mạng xã hội xuất hiện hàng trăm video thể hiện kiểu chụp ảnh này, biến chúng thành xu hướng hot và được giới trẻ Việt hưởng ứng. Nhiều người sẵn sàng chi hàng triệu đồng thuê thợ chụp ảnh để có được trải nghiệm với vài tấm ảnh "sống ảo".
Hoa hậu Kỳ Duyên cũng theo đuổi mốt này với bộ tracksuit và túi đeo vai mang hơi thở thập niên 1990.
Trong chuyến ra Hà Nội, Trương Quỳnh Anh tranh thủ "bắt trend".
Thực tế, cách chụp ảnh dạo phố tự nhiên không nhìn vào ống kính đã có từ lâu. Tuy nhiên, phong cách này trở nên hot hơn khi được đặt tên, gây tò mò, đánh trúng tâm lý muốn thử cảm giác làm người nổi tiếng được săn đuổi.
Á hậu Ngọc Thảo theo đuổi phong cách Y2K với crop top và quần jeans rách. Cô tạo điểm nhấn bằng túi Louis Vuitton hình con chó.
Người mẫu Hương Liên thể hiện vẻ thanh lịch với sơ mi, quần jeans, thắt lưng Hermes và túi Burberry.
Hoa hậu Quế Anh mang tới hơi thở của những năm 1970 với quần ống loe, áo phông Dior và túi Lady.
Á hậu Phương Anh diện blazer và túi yên ngựa Dior, mô phỏng khoảnh khắc bị paparazzi theo đuổi.
Người mẫu Tú Hảo chọn kiểu mặc đầu thập niên 2000 với dép xỏ ngón và áo hở bụng.
Hotgirl Sam tạo dáng trên đường phố với bộ cánh tông trung tính, gồm trench coat và túi Hermes.
Diễn viên Huyền Lizzie diện cardigan và túi hobo của Chanel.
Diễn viên Quốc Anh diện cả "cây" xanh dương phong cách unisex với sơ mi và quần jeans.
Sao Mai
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp