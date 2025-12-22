Sao Việt theo đuổi mốt chụp hình 'trạm tỷ'

Hoa hậu Tiểu Vy là một trong số người nổi tiếng theo đuổi mốt "trạm tỷ" (fansite master). Đây là tiếng lóng chỉ các fan - những người chuyên săn ảnh thần tượng ở Trung Quốc và Hàn Quốc. Người được chụp tạo dáng tự nhiên bằng cách đi lại trên phố, ga tàu, thang máy, sân bay, giống như người nổi tiếng đang bị chụp lén. Thợ ảnh thường nấp sau cột đèn, cột điện, góc tường để bắt khoảnh khắc.

Từ giữa tháng 11 đến nay, mạng xã hội xuất hiện hàng trăm video thể hiện kiểu chụp ảnh này, biến chúng thành xu hướng hot và được giới trẻ Việt hưởng ứng. Nhiều người sẵn sàng chi hàng triệu đồng thuê thợ chụp ảnh để có được trải nghiệm với vài tấm ảnh "sống ảo".